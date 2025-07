Tragedia sulla A1: morta anche la mamma della piccola Summer. Donati gli organi della bambina

Si è aggravato ulteriormente il bilancio del gravissimo incidente avvenuto martedì 15 luglio sull’autostrada A1, nella galleria di Base, in provincia di Firenze. Dopo la morte della piccola Summer, 4 anni, deceduta mercoledì all’ospedale pediatrico Meyer, è arrivata anche la notizia della morte della madre, Silvana Visconti, 37 anni. La donna era l’ultima superstite dell’intera famiglia coinvolta nello scontro: era ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Careggi, dove è deceduta a distanza di due giorni.

Il tragico incidente: la dinamica

La famiglia – residente a Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola – stava viaggiando su una Fiat Panda in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe fermata improvvisamente in corsia di marcia, probabilmente a causa di un guasto. Diversi veicoli sono riusciti a evitarla, ma un camion sopraggiunto non ha potuto fare altrettanto: l’impatto è stato violentissimo.

Nello schianto sono morti sul colpo: Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania; Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, di origine peruviana; Carla Stephany Visconti, 39 anni, figlia della coppia. Le tre vittime erano il padre, la madre e la sorella di Silvana Visconti. Ferite gravemente la donna e la figlia Summer, trasportate in elisoccorso rispettivamente all’ospedale Careggi e al Meyer di Firenze.

Il decesso della piccola Summer e la donazione degli organi

La piccola Summer è deceduta mercoledì 17 luglio alle ore 18, dopo l’accertamento di morte cerebrale. In seguito, grazie al consenso del giudice tutelare del Tribunale di Firenze, sono stati espiantati gli organi della bambina. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer IRCCS ha definito la donazione “ un atto di amore e di speranza ” e ha spiegato che le procedure si sono concluse con successo. Un gesto di straordinaria generosità in un contesto di dolore profondo, che potrà aiutare altri bambini in attesa di trapianto.

Silvana Visconti non ce l’ha fatta

La madre, Silvana Visconti, era alla guida della vettura al momento dell’incidente. Le sue condizioni, fin da subito giudicate critiche, sono peggiorate fino al decesso, avvenuto due giorni dopo quello della figlia. Con lei, scompare anche l’ultima sopravvissuta di una tragedia che ha spazzato via un’intera famiglia.

Indagini in corso: camionista indagato per omicidio stradale

Alla guida del camion che ha tamponato la Panda c’era un uomo di 56 anni di origini moldave. È attualmente indagato per omicidio stradale. Le indagini sono in corso per accertare le esatte responsabilità del sinistro e chiarire eventuali dinamiche legate a visibilità, velocità e condizioni tecniche dei veicoli.

Dolore e sgomento

La notizia ha profondamente colpito le comunità di Gravellona Toce e Verbania, dove la famiglia era conosciuta.

Il sindaco ha espresso vicinanza ai parenti rimasti e alle persone coinvolte nei soccorsi. Un'intera famiglia distrutta in pochi istanti: è una tragedia che lascia sgomenti e apre interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’urgenza di prevenzione.