Senigallia, morti due ciclisti investiti da un'auto. Alla guida un neopatentato

Un tragico incidente è avvenuto in mattinata lungo la Statale 16 a Senigallia, dove due ciclisti sono stati travolti e uccisi da un 19enne neopatentato. L'incidente è avvenuto a Marzocca, una frazione del comune di Senigallia (Ancona) e ha coinvolto tre mezzi.

Lo scontro

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.00 quando una Opel Corsa ha investito i due ciclisti Marco Torcianti, 47 anni e Sara Ragni, 36 anni. L'impatto è stato molto violento e dai primi rilevamenti i due giovani, sposati da soli otto mesi e residenti a Polverigi (Ancona), sarebbero morti sul colpo. Per loro non c'è stato niente da fare neanche dopo l'arrivo del 118 chiamato insieme alla polizia dal giovane investitore che si è fermato a prestare soccorso.

Nello scontro sono rimaste coinvolte anche altre auto, una Peugeot e una terza vettura dove a bordo c'era un minore, portato per controlli all'ospedale di Senigallia. Nello stesso nosocomio sono anche stati trasportati il conducente e il passeggero della Opel Corsa che ha investito i due ciclisti.

La dinamica dell'incidente

Nonostante i rilievi, non è ancora ben chiara la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni la macchina che li ha investiti procedeva in direzione nord, mentre la coppia di ciclisti dal lato opposto. L'auto avrebbe invaso la loro corsia colpendoli frontalmente per poi urtare altre auto in transito, all'altezza di un distributore di metano.

I due ciclisti erano sprovvisti di documenti e sono stati identificati grazie alla

telefonata di un un amico che stava cercando di contattarli. Gli inquirenti stanno ora interrogando il 19enne che guidava l'Opel Corsa per cercare di capire il motivo che l'ha portato a sbandare e ad invadere l'altra corsia.