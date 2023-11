Il rito di Halloween, almeno Sinner ci fa sperare: le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti.

Il triste rito di Halloween

E anche quest'anno è andata in scena la triste commedia di Halloween, la celebrazione americana di diavoli e mostri che ha sostituito la festa di Ognissanti. Alla fine chi comanda in Occidente sembra aver scelto di non cercare più santi ed eroi, ma diavoli e dannati. Schiere di bambine vestite da streghe, bambini cresciuti coperti di ferite finte, celebrità che alimentano questo rito collettivo e intanto non abbiamo più santi da pregare.

Demoni in Terra Santa

E infatti non può che essere demoniaco quello che sta accadendo in Terra Santa. Bisogna ascoltare attentamente ciò che chiedono i leader di Hamas – sangue, morte, distruzione – e bisogna avere il coraggio di guardare con occhi di verità ciò che fanno – stupri, omicidi a sangue freddo, civili come scudi – per capire cosa sta succedendo. Eppure in Occidente, se ancora esiste, così tante persone inneggiano apertamente ad Hamas. La guerra è il fallimento dell'umanità, chi ne ha non può essere felice di una guerra. Ma bisogna proprio averla terminata per stare dalla parte di Hamas.

Almeno Sinner ci fa sperare

Ma qualche santo da venerare ce lo canonizza ancora lo sport. Arrivato al quarto posto nella classifica ATP, Jannik Sinner è diventato il primo tennista italiano a pareggiare i record con lo sfolgorante Panatta degli anni '70. E ha appena 22 anni. Nella cornice di un'Italia che sta lottando per ritrovare la speranza perduta e una visione di luce sul futuro, le sue vittorie sono le vittorie di un intero popolo. Vai Jannik, non ti fermare, siamo tutti con te!

Gioca coi fanti ma lascia stare la Meloni

E intanto l'ironia di uno scherzo ha raggiunto palazzo Chigi, due comici russi si sono finti un leader africano e hanno tentato di tendere un tranello a Giorgia Meloni. Ma il Presidente del Consiglio è risultato irremovibile nelle sue posizioni pubbliche, mostrando un volto privato sovrapponibile a quello pubblico. Tranello teso a vuoto. Non per nulla un vecchio detto recita: gioca con i fanti ma lascia stare la Meloni.

L'etero proibito di Massimo Lopez

Massimo Lopez è recentemente finito sotto lo schiacciasassi dell'inquisizione social perché gli è stata attribuita l'espressione “etero single”. E per questo è stato accusato di essere omofobo. Lui se ne è scusato. È molto lodevole uscire da questa logica delle etichette e qualunque siano le sue preferenze non cancellano i decenni di risate che ci ha donato. Ma davvero siamo arrivati al punto che l'espressione “etero single” richiede delle scuse? In questo Occidente suicidato la santità sta nell'omosessualità? Ciò che è sempre stato banale è diventato tremendamente proibito.

Senza Matthew Perry finiscono gli anni “90

E con il tempo che scorre crudele come una lama se n'è andata un'icona degli anni “90, che iniziano a risultare così lontani, così vecchi. Ad appena 54 anni Matthew Perry è stato trovato morto, se né andato Chandler. Quei pomeriggi passati insieme al suo gruppo di amici non si cancelleranno, non spariranno le risate, le gag ed i pensieri. Ma ora tutto diventa intriso di una insopportabile malinconia.