"Non sono etero ma un uomo". Lo sfogo di Massimo Lopez dopo gli insulti del web

È bastato scrivere una parola al posto di un'altra per scatenare una vera e propria ondata di odio su Massimo Lopez. L'attore e il collega Tullio Solenghi hanno rilasciato un'intervista alla vigilia della tournée teatrale del loro nuovo show "Dove eravamo rimasti", ma l'espressione etero utilizzata nell'articolo lo ha fatto finire al centro delle critiche, costringendolo a fare una precisazione sulla sua pagina Instagram.

Cosa è successo sul web

Nell'intervista doppia, parlando della sua attuale situazione sentimentale, Massimo Lopez ha detto: "Sono un etero single poco convinto. Poco convinto perché non mi piace essere single. Ma forse è tardi, avrei dovuto pensarci prima. Per fortuna ho pochi, veri, amici che sono come una famiglia". La semplice parola "etero", però, ha disturbato qualcuno che sul web lo ha accusato di essere "omofobo", senza però avere mai pronunciato parole irriguardose verso altre persone. A causa delle critiche l'attore si è visto costretto a fare un chiarimento sulla sua pagina Instagram affermando di non essersi definito "etero" ma uomo.

Le parole di Massimo Lopez

Nel suo lungo post social, Lopez ha detto tenuto a precisare che " alcune parole (come etero, ndr) non mi appartengono né tanto meno le condivido " e poi è tornato a ricordare l'atteggiamento tenuto negli anni: " Non ho mai amato alcun tipo di etichetta perché sia persone non oggetti, ognuno con le proprie storie e unicità ". Nella nota affidata al web, l'attore ha spiegato di essere rimasto colpito e deluso dagli attacchi ricevuti per l'intervista: " Leggere commenti poco carini dove vengo definito come un "omofobo" fa male al cuore, proprio perché sono sempre stato dalla parte di tutti, credo nell'amore in ogni sua forma ". E la reazione dei suoi follower è stata di stima e sostegno.

La reazione del popolo dei social