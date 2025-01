La truffa sul cioccolato di Dubai miete le prime vittime: a cosa stare attenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cioccolato di Dubai è una vera e propria prelibatezza, un prodotto di lusso molto ambito che in tanti vorrebbero assaggiare. Proprio per questa ragione sta recentemente circolando una nuova truffa ai danni dei golosi che vorrebbero provare, almeno una volta, questo dolce dal sapore incredibile. I cybercriminali hanno creato dei falsi siti di e-commerce con il solo scopo di attirare vittime ingnare e sottrarre loro denaro.

Come funziona la truffa

Con il suo ripieno di kadayif al pistacchio e tahini, il cioccolato di Dubai, fondente o al latte, ha un gusto inconfondibile. Volendo sfruttare la popolarità di questo dolce, i criminali del web hanno preparato delle trappole ben congegnate per trarre in inganno chi cerca di acquistare questo prodotto.

Come segnalato dai ricercatori di Kaspersky, azienda russa specializzata in sicurezza informatica, le truffe ai danni di coloro che stanno cercando il pregiato cioccolato sono in aumento. Ai malviventi basta creare delle piattaforme di e-commerce fraudolente e attendere che qualcuno finisca nella rete. Il piano orchestrato è molto semplice. La vittima entra nel sito, acquista il cioccolato, pagando una certa cifra, ma poi non riceve nulla. Il denaro finisce dritto nelle tasche dei truffatori. " Per proteggersi ed evitare spiacevoli sorprese, è fondamentale che gli utenti prestino attenzione ai dettagli, si prendano il tempo necessario per verificare l'autenticità degli store online e diffidino delle offerte particolarmente convenienti: potrebbero essere studiate per ingannare ", dichiara Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, come riportato da Wired.

Purtroppo, malgrado i continui inviti a fare attenzione, molti utenti continuano a cadere in questi inganni.

Cosa fare per difendersi

Prima di procedere con gli acquisti online, spiegano gli esperti di Kaspersky, è necessario accertarsi dell'autenticità del sito di e-commerce. Url e dominio devono essere corretti, e vanno verificati con attenzione. Solo dopo, una volta sicuri che si tratti di un reale e-shop, si può procedere all'acquisto.

Importante anche diffidare dalle offerte,

specie quando sono fin troppo vantaggiose, o vengono fin troppo pubblicizzate sui social network. Anche delle spese di spedizione pari a zero, specie se il prodotto arriva dall'estero, dovrebbero