Turbolenze, come cambiano le regole dopo il morto sul volo della Singapore Airlines

La tragedia verificatasi di recente sul volo SQ321 della Singapore Airlines ha portato la compagnia aerea a rivedere le proprie norme di sicurezza a bordo, in particolar modo per quanto concerne l'uso delle cinture di sicurezza. La morte di uno dei passeggeri, infatti, ha spinto i vertici ad applicare misure più stringenti al fine di evitare nuovi episodi di questo genere.

Si tratta di una presa di posizione importante, che potrebbe portare a un cambiamento delle norme di volo. Non è da escludere, infatti, che altre compagnie aeree decidano di seguire l'esempio della Singapore Airlines alla luce di quanto accaduto.

Il dramma sul volo della Singapore Airlines

La vicenda del volo della Singapore Airlines è rimbalzata sulle cronache di tutto il mondo. Partito dall'aeroporto di Heathrow (Londra) lo scorso lunedì, il Boeing 777-300ER era diretto a Singapore quando, superato il Mare delle Andamane, ha incontrato una forte turbolenza dovuta alle condizioni meteo avverse che stavano interessando la Thailandia in quel momento. L'aereo, stando alle testimonianze, ha prima puntato improvvisamente verso l'alto, poi ha effettuato una vertiginosa caduta. Si parla di una picchiata di 1800 metri in soli 5 minuti. Chi, in quel momento, si trovava a bordo senza cintura di sicurezza allacciata, è stato sbalzato via dalla propria seduta, venendo scaraventato contro le pareti dell'aeromobile.

Il pilota è poi riuscito a effettuare un atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto internazionale di Suvarnabhumi, a Bangkok. Ben 50 i feriti registrati, e un morto, un cittadino britannico di 73 anni.

Le misure di sicurezza

Il terribile episodio ha portato la compagnia a riflettere seriamente sulle misure da far rispettare a bordo, specialmente per quanto riguarda l'uso delle cinture di sicurezza.

Ospite dell'emittente televisiva Channel News Asia, un rappresentante della Singapore Airlines ha illustrato le modifiche al regolamento. In sostanza, il personale di bordo affronterà con molta più attenzione le turbolenze. Prima di tutto, non verrà effettuato alcun servizo (bevande o pasti) quando il segnale delle cinture di sicurezza è ancora acceso.

L'equipaggio, inoltre, avrà il compito di richiamare i passeggeri, invitandoli a tenere le cinture di sicurezza allacciate e a restare al proprio posto. Anche il personale di bordo sarà tenuto a rimanere seduto con le cinture allacciate fino a quando non viene spento il segnale delle cinture di sicurezza.