Lo straniero ladro di ambulanze rappa contro Salvini, ma il ministro lo zittisce così

Non bastava la "genialata" del furto di un'ambulanza per poterla guidare in giro per l'isola d'Elba per gli affari suoi. No: il 28enne di origini dominicane, che voleva raggiungere una discoteca di Capoliveri insieme a dei suoi amici, ha anche pensato bene di dedicare una sorta di canzone rap al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che aveva condannato pubblicamente il gesto del ragazzo da tempo residente sull'isola toscana. O, perlomeno, ha tentato di comporre una dedica: perché il video pubblicato sui social, in cui il giovane farnetica parole a caso per insultare il leader della Lega, è forse addirittura più imbarazzante di quello che lo ha immortalato alla guida del veicolo appartenente alla Pubblica Assistenza di Porto Azzurro.

Matteo Salvini si era (giustamente) indignato per il filmato che era stato diffuso sui social network e, sul proprio profilo Facebook, aveva commentato: "Elba, rubano un'ambulanza per portare gli amici ad andare a ballare… Siamo impegnati sul nuovo Codice della Strada per portare più sicurezza, ma davanti all'imbecillità di chi mette a rischio la vita delle persone servono pene esemplari, multa e, perché no, servizio civile o militare ". Un discorso che non avrebbe avuto, teoricamente, bisogno di una minima replica da parte dell'autore del gesto. E invece il 28enne, ora denunciato per furto d'uso e danneggiamento aggravati, è ricomparso in un altro video, girato con uno smartphone, dove "improvvisa" – in una condizione psicofisica non esattamente lucida - una serie di frasi scomposte contro il ministro leghista.

Il testo del brano dedicato a Salvini

" Oh, che hai detto Salvini? Che sono un imbecille? Senti come spacco questo strumentale, Salvini! ", è l'introduzione fatta dal ragazzo italo-dominicano, che poi prosegue leggendo a fatica un foglietto. " Ti fotto l'ambulanza e tu non puoi, non te ne puoi accorgere. Adesso ti sotterro, scemo, e tu non puoi risorgere. Non fottere, Ti rode, ve'? Ti riduco in cenere. E passerà una vita, fra, prima che vada in carcere ". E giù con le grasse ropisate.