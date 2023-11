Ecco l'ultima moda Lgbt. Perché nella sigla spunta pure l'h

Il "Saturday Night Show" di Israele ridicolizza in poco più di un paio di minuti il sostegno della comunità omosessuale nei confronti della Palestina con uno sketch comico. Le manifestazioni che si sono viste nelle piazze di tutto l'Occidente hanno portato alla luce la contraddizione della difesa incondizionata delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali nei confronti di questo stato nonostante in questo territorio i diritti umani e civili relativi al mondo Lgbt rimanga ancora adesso una delle questioni rimaste irrisolte (per utilizzare un eufemismo) e ancora oggi più fortemente tabù nei territori amministrati direttamente da un'autorità palestinese.

Ecco quindi che "Eretz Nehederet", la trasmissione televisiva israeliana che va in onda da vent'anni, prende il titolo – la cui traduzione letterale è "Un paese bellissimo", frase che chiude ogni puntata settimanale – prende di mira questo clamoroso cortocircuito propagandistico. E ci riesce alla perfezione grazie a una gag satirica che dura poco meno di tre minuti. Il tutto all'interno di un programma di successo, che spesso vede l'imitazione e la presa in giro dei protagonisti della politica e della società israeliana, imitati e interpretati da comici. Nell'ultimo episodio è stato trasmesso uno sketch dal titolo "Columbia Untisemity News". Un telegiornale universitario comincia proprio con il logo di questo ateneo fittizio in cui ci sono due stelle di David cancellate, i colori della bandiera palestinese e il motto "Dal fiume al mare", che è lo lo slogan di "Free Palestina" che sogna uno stato palestinese dal mare al fiume Giordano, cioè senza lo stato di Israele.

I due conduttori, Kelcy e Wordle, lo canticchiano facendoci sopra un balletto. Il messaggio di benvenuto avviene con una grande bandiera mezza palestinese e mezza arcobaleno: tutti sono accolti in questa università: "Lgbtqh", dove "h" sta per Hamas, perché oggi il gruppo terroristico palestinese è " così di tendenza... ". I due comici invitano a smetterla con questa " tossica propaganda sionista " mostrando delle foto di repertorio degli ostaggi in mano ad Hamas a Gaza: " Come si fa a dire che sono stati rapiti? Sono sorridenti. Avete mai visto degli ostaggi che stanno sorridendo? Sionisti bugiardi. Gli ebrei rendono il mondo peggiore ". Ma sia chiaro: " Noi non siamo antisemiti: siamo razzisti fluidi ", sottolinea la coppia.