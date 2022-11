L'ennesima gaffes di Biden: confonde la Cambogia con la Colombia

Il presidente americano Joe Biden si è reso di recente protagonista di due gaffe che hanno alimentato feroci polemiche riguardo alla lucidità dell’inquilino della Casa Bianca. In questi giorni, l’inquilino della Casa Bianca ha infatti inanellato, salvo poi correggersi, ben due svarioni, di cui uno commesso poco prima di salire sull’Air Force One diretto alla Cop 27 in Egitto, mentre l’altro è stato perpetrato in Cambogia, durante il summit delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). La tappa finale del viaggio di Biden all’estero sarà quindi Bali, in Indonesia, dove questo lunedì, prenderà il via il G20.

Il primo “ scambio di Paesi ” è stato compiuto giovedì a Washington, nel corso di un incontro con i giornalisti poco prima che il 79enne leader Usa si imbarcasse sull’aereo presidenziale diretto al vertice Onu di Sharm el-Sheikh sul clima. Prima della partenza dell’Air Force One, l’esponente democratico ha infatti “ confuso l’Ucraina con l’Iraq ”, affermando che i russi si sarebbero di recente ritirati “ da Falluja ”. Quest’ultima è una città irachena, in cui le truppe Usa hanno ingaggiato feroci battaglie con i miliziani jihadisti durante la Seconda guerra del Golfo, mentre, in realtà, l’esercito di Mosca si è ritirato in questi giorni dalla località ucraina di Kherson.

Quanto alla gaffe in cui Biden è incappato in Asia, il 79enne, davanti ai rappresentanti delle nazioni appartenenti all’Asean riuniti a Phnom Penh, ha “ confuso la Cambogia con la Colombia ”. Nel dettaglio, il commander-in-chief ha dichiarato ieri nella capitale cambogiana: “ Ora che siamo tutti riuniti qui in Cambogia, non vedo l'ora di costruire progressi ancora più significativi di quelli che abbiamo già fatto, e voglio ringraziare il primo ministro della Colombia per la sua leadership come presidente dell'Asean e per ospitare tutti noi ”. Con quelle parole, l’inquilino della Casa Bianca ha appunto erroneamente attribuito al padrone di casa, ossia al premier cambogiano Hun Sen, l'inesistente carica di primo ministro colombiano.

Dopo questi recenti lapsus, gli avversari politici di Biden hanno preso a elencare i numerosi scivoloni di cui si è reso protagonista l’esponente democratico da quando è a capo della nazione a stelle e strisce. Tra gli svarioni recenti vi è quello perpetrato a giugno, quando il presidente statunitense ha erroneamente affermato che la Svizzera avrebbe aderito alla Nato, confondendo così il Paese alpino con la Svezia, che è lo Stato realmente candidato a entrare nell’Alleanza atlantica.