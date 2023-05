"Vada a studiare", "Criminale". La Viola attacca Salvini e Bassetti sul vino

Prosegue la crociata contro il vino dell'immunologa Antonella Viola, che nel suo nuovo libro ("La via dell'equilibrio. Scienza dell'invecchiamento e della longevità") ha voluto dedicare una grossa parte all'alimentazione.

" Dire che un paio di bicchieri di vino al giorno non fanno male è falso e pericoloso ", si legge nel testo. E, ancora: "L'etanolo, l'alcol che si utilizza in tutti i tipi di bevande alcoliche, è cancerogeno ". Insomma, un vero e proprio aiuto a quei Paesi, primo fra tutti l'Irlanda, che intendono apporre un'etichetta sulle bottiglie di vino, paragonandole alle sigarette.

Ancora una volta è doveroso ribadire che nessuno nega gli effetti dell'abuso dell'alcol, ma da qui a demonizzarlo c'è un vastissimo margine. A contrapporsi ad Antonella Viola è stato il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, che ha ricordato quanto merendine e bibite varie siano decisamente più dannose per la nostra salute.

Da qui la querelle, non ancora risolta. Antonella Viola, infatti, è tornata nuovamente sull'argomento. Nel corso di un'intervista rilasciata per Repubblica, ha mandato un messaggio forte e chiaro: "Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare. Un medico che si fa il selfie col bicchiere dovrebbe andare a studiare". Chissà se a Bassetti sono fischiate le orecchie.

Viola, in ogni caso, non ne ha avute solo per il medico genovese: subito dopo, infatti, è passata a Matteo Salvini. " Politici come Salvini sono stati aggressivi contro di me. Pensiamo alle ragazze che per familiarità hanno un rischio elevato di tumore, con che coraggio diciamo che bere due bicchieri di vino non è un problema? Questo è criminale ", ha attaccato.

Nel suo libro, Viola scrive: "È chiaro il legame tra il consumo di alcol, e non solo l'abuso, e i tumori al seno, del colon-retto, al fegato, all’esofago, a bocca e gola. Le donne che bevono uno o due bicchieri di vino al giorno hanno un rischio aumentato del 27% di sviluppare il cancro alla mammella".