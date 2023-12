"Andate aff..., siete dei dissociati". Cazzola contro gli eco-vandali

Tra udienze in Tribunale, blocchi autostradali e altri imbrattamenti ai più importanti monumenti e luoghi d'arte italiani, il movimento ambientalista di Ultima generazione continua inevitabilmente a fare discutere. Oggi, in collegamento con la trasmissione L'Aria che tira c'erano un gruppo di sostenitori che stavano solidarizzando con dodici eco-vandali che lo scorso 4 dicembre avevano bloccato la Roma-Fiumicino: il giudice dovrà convalidare gli arresti degli attivisti i cui capi di imputazione addossati a loro sono violenza privata aggravata e attentati alla sicurezza dei trasporti (pena massima di 5 anni per ciascuno dei due reati contestati).

Durante la diretta del programma condotto da David Parenzo c'è un'attivista, Carlotta, che durante un sit-in a Civitavecchia riesce a fare una grande confusione, mettendo (abbastanza incomprensibilmente) sullo stesso piano i reati di cui sono accusati questi dodici giovani e dei presunti " crimini commessi dai nostri politici che hanno inquinato per anni e che hanno commercializzato le armi all'estero ". Non si capisce bene che cosa c'entri quest'ultimo punto, ma la donna è piuttosto alterata e continua a prendersela in particolare modo con due ospiti presenti in studio: la giornalista Laura Tecce e il parlamentare di Fratelli d'Italia Manlio Messina. I voli pindarici sono impressionanti, visto che la ragazza ecologista torna anche ad attaccare il governo per " non avere fatto niente sull'alluvione in Emilia-Romagna ".