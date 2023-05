Ville, terreni e aziende: il "tesoretto" milionario di Fazio

Fabio Fazio, come noto, traslocherà dalla Rai a Discovery. Già ce lo vediamo a fare scatoloni e imballaggi: da una parte metterà tutti i suoi copioni, dall'altra gli abiti di scena. Sempre sul filo del sarcasmo, qualcuno fa notare che il presentatore non avrà troppa difficoltà a effettuare il cambio televisivo di casa, essendo egli un esperto di abitazioni. Sì, di quelle in mattoni e cemento. Grazie ai lauti guadagni legittimamente ottenuti nella sua carriera, svolta per molti anni in Rai, il presentatore è infatti riuscito ad accumulare un interessante "tesoretto" fatto di immobili e di terreni. Che tempo che fa? Bellissimo, supponiamo, con tutti quei metri quadri a disposizione.

Secondo quanto riporta Affari Italiani, da una visura catastale aggiornata, risulta infatti come Fazio abbia effettuato investimenti immobiliari in particolare nella sua amata Liguria. Tra mare e vigneti. Il conduttore - riporta la testata economica - a Celle Ligure risulta proprietario di due garage per 100 metri quadri, ma soprattutto di una villa di 13 stanze. E, sempre a quanto si legge, nelle proprietà del presentatore Rai pronto al trasloco ci sarebbero anche due case con cinque vani, cui si aggiungono due garage e altre due abitazioni nella vicina Varazze. Bontà sua, Fabio negli anni ha fatturato guadagni importanti derivanti dalla sua professione, dunque si è potuto togliere più di qualche sfizio.

Sempre a Celle Ligure il conduttore Che tempo che fa risulta in possesso di alcuni terreni: 12 - secondo quanto riporta Affari Italiani - di cui 10 adibiti ad uliveto, che occuperebbero una superficie complessiva di 7mila metri quadri. Ma per il popolare presentatore gli investimenti immobiliari non sono finiti: il nostro, infatti, a Milano è proprietario di due abitazioni signorili di 20 stanze e 2 garage, il tutto detenuto per metà. Zitti, però: non ditelo a Elly Schlein e a quelli del Pd, che vorrebbero una bella patrimoniale per "colpire" innanzitutto i più ricchi. Per il povero (si fa per dire) Fazio sarebbe un salasso.

Il conduttore - si apprende dagli organi di stampa - si sarebbe peraltro da poco lanciato in una nuova iniziativa imprenditoriale col 5% e la presidenza della "Dolcezze di Riviera srl", di cui la moglie Gioia Selis ha il 45%. "È l'azienda che ha rilevato la storica fabbrica di cioccolato 'Lavoratti 1938' e che ha chiuso il bilancio 2021 (ultimo disponibile) con soli 76mila euro di ricavi e una perdita di 231mila euro", spiega Affari Italiani. Come noto, il presentatore è poi proprietario al 50% de "L'Officina srl", la società con cui realizza e produce i suoi programmi televisivi.