A Voghera la cultura è di casa. Torna la rassegna "Iria Incontra"

Torna a Voghera e si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre, Iria Incontra 2024, il ciclo di tre conferenze che porterà in città grandi nomi del mondo del giornalismo e della cultura a partire da Francesco Maria Del Vigo, Pietro Senaldi, Toni Capuozzo, Stefano Zecchi e Boni Castellane.

Una squadra "vincente" che è stata riproposta anche quest'anno dall'assessorato alla cultura, per dare continuità al "dibattito delle idee" che porta la capitale dell'Oltrepò al centro di pensieri e opinioni.

Il potere della "Continuità"

" Dopo aver coinvolto nomi del calibro di Francesco Borgonovo e Mario Giordano - spiega l'assessore Carlo Fugini - abbiamo scelto quest'anno di allargare il panorama e trattare varie tematiche che riguardano l'attualità, con Del Vigo e Senaldi, il dramma della guerra spigata ai più giovani e agli adulti, con Capuozzo, e infine parleremo dell'evoluzione del linguaggio e dell'importanza delle parole nella dialettica odierna con il filosofo Stefano Zecchi e Boni Castellane ".

Che aggiunge: " La nostra parola d'ordine è continuità. Voghera nell'ambito culturale ha la volontà di diventare polo privilegiato per la presentazione di libri e per la creazione di dibattiti che permettano ai cittadini di alimentare quello spirito critico fondamentale per costruire l'Italia di domani. Nello scenario della Biblioteca Civica Ricottiana e presso il Museo Storico Giuseppe Beccari daremo spazio, proprio come fatto nel 2023, a giornalisti, reporter e intellettuali stimolando i vogheresi a confrontarsi con le grandi firme del sapere italiano ".

Il programma della manifestazione:

Giovedì 26 settembre 2024 alle ore 21:00 presso Biblioteca Civica Ricottiana, Via Gramsci 1, Voghera - "È la stampa bellezza": rassegna dal mondo contemporaneo con Francesco Maria Del Vigo e Pietro Senaldi

Giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 21:00 presso Museo Storico di Voghera "Giuseppe Beccari" Via Gramsci 1/bis, Voghera - Cos'è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi e agli adulti con Toni Capuozzo

Giovedì 28 2024 alle ore 21:00 presso Biblioteca Civica Ricottiana, Via Gramsci 1, Voghera - La terra dei figli. Nuovo sillabario per la rinascita culturale con Stefano Zecchi e Boni Castellane