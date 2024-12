Voice of Heritage, il progetto di Università Pegaso per salvaguardare il patrimonio musicale italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Rafforzare la presenza internazionale delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) del Sud Italia e valorizzare il patrimonio musicale italiano attraverso la digitalizzazione. Questo l’obiettivo di "Voices of Heritage: From Beneventan Manuscripts to Modern Music Through the Lens of Innovation", un progetto congiunto tra l’Università Pegaso, il Conservatorio di Benevento e il Conservatorio di Campobasso. Un progetto importante a livello culturale, sostenuto da un finanziamento di quattro milioni di euro per la creazione di un archivio globale accessibile grazie ad una futuristica piattaforma online.

Il lavoro di Università Pegaso

Il supporto di Università Pegaso è stato fondamentale per poter digitalizzare i "Manoscritti Beneventani"m e renderli accessibili online su una piattaforma consultabile da studiosi e appassionati di musica di tutto il mondo, in collaborazione con la University of Texas.

Il primo grande evento

Uno dei primi passi del progetto sarà la realizzazione di una mostra online immersiva che permetterà a questo enorme "patrimonio musicale", dal valore inestimabile, di essere a disposizione di una platea globale, in una modalità coinvolgente e innovativa, che guarda al futuro poggiando le proprie radici nel passato.

Per assicurare la continuità della piattaforma digitale e amplificare l’impatto delle attività di ricerca e internazionalizzazione del settore AFAM, al termine del progetto sarà lanciata una chiamata per le startup, che potranno partecipare ad un programma di accelerazione promosso dal Conservatorio di Benevento.

La mobilità degli studenti

Per permettere l'accesso del patrimonio a disposizione ad un maggior numero possibile di persone, sarà incentivata la mobilità internazionale di studenti, docenti, dottorandi e artisti, creando opportunità di scambio culturale con istituzioni negli Stati Uniti, Canada e Serbia.

L'inaugurazione

L'importante progetto è stato inaugurato e festeggiato con un evento di due giorni a New York, che ha visto un workshop presso l'Istituto Italiano di Cultura di Park Avenue e un concerto alla prestigiosa Carnegie Hall. Nel workshop, al quale ha partecipato Pierpaolo Limone, rettore dell’Università Pegaso, si è approfondito il tema della conservazione e reinterpretazione dei Manoscritti Beneventani, una tradizione musicale medievale unica del Sud Italia.

A coronamento della due giorni il concerto alla Carnegie Hall, che ha offerto ad una platea internazionale un'immersione nel patrimonio musicale antico italiano, con l'esecuzione di brani che hanno messo in luce la straordinaria ricchezza culturale del nostro Paese.

La soddisfazione del rettore

" Il nostro Ateneo investe molto nei domini scientifici delle Digital Humanities e della Digital Transformation attraverso progetti di ricerca e formazione che valorizzano il patrimonio culturale italiano - ha spiegato Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Pegaso -.

Con il progetto 'Voices of Heritage', celebriamo una tradizione musicale unica, unendo innovazione digitale e promozione all'estero del nostro patrimonio. Svilupperemo un archivio digitale e una mostra online immersiva che saranno un riferimento per tutto il settore

".