Vuoi decorare casa per Pasqua? Occhio a questi divieti: rischi fino a 100mila euro di multa

La passione per le decorazioni va ben oltre il Natale, e sono sempre più numerosi gli italiani che amano addobbare casa a seconda delle festività e del periodo dell'anno: non fa eccezione la stagione primaverile, in cui gran parte hanno le celebrazioni per la Pasqua. Tra rami d'ulivo, foglie, fiori e uova ci si può sbizzarrire, ma è bene comunque essere a conoscenza del fatto che provvedere a decorare casa da soli, dando sfogo alla propria fantasia, può portare inconsapevolmente a infrangere dei divieti e a incorrere in pesanti sanzioni. Ecco alcune delle situazioni in cui si rischia maggiormente di subire delle ripercussioni.

Come anticipato, quando si parla di decorazioni a tema primavera, e più nello specifico per quanto concerne la Pasqua, i ramoscelli sono uno degli elementi imprescindibili, in particolar modo quelli di ulivo visto il forte significato simbolico racchiuso in essi. In generale, tuttavia, la ricerca di rami da intrecciare per una composizione o per realizzare una ghirlanda oppure di fiori per rendere più colorata la nostra casa deve avvenire in modo consapevole.

Si tratta in certi casi di un vero e proprio campo minato, e tra l'altro è bene sottolineare che le norme sulla tutela del verde pubblico possono anche cambiare a seconda dei regolamenti in vigore nel Comune di residenza: solitamente raccogliere fiori o staccare rami, piante o foglie, laddove esista un divieto esplicito, comporta multe di poche centinaia di euro, per cui sarebbe sempre meglio verificare le leggi locali in vigore prima di correre inutili rischi.

Aldilà di queste situazioni, tuttavia, c'è una legge nazionale comune a tutti i cittadini italiani che fa esplicito riferimento alla tutela degli alberi monumentali (Legge 14 gennaio 2013 n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"), vale a dire nello specifico

l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

La norma punisce tanto l'abbattimento quanto il danneggiamento di questo genere di alberi, e le sanzioni previste vanno da un minimo di 5mila fino a un massimo di 100mila euro: unica eccezione, spiega la legge, si ha qualora gli abbattimenti, le modifiche della chioma o degli apparati radicali siano "effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato" . Ecco perché anche staccare un rametto, non essendo a conoscenza del tipo di albero su cui si sta intervenendo, può risiltare rischioso.

Il resto delle sanzioni, come anticipato, deriva essenzialmente da leggi locali, e in genere le multe non sono così salate: un'eccezione è rappresentata dalle specie a rischio, per cui in caso di danneggiamento la sanzione s'incrementa nettamente.

Resta un reato anche effettuare un'attività di raccolta di fiori, frutti, foglie e rami da alberi siti in proprietà privata altrui. Altro aspetto da conoscere è che in questo periodo dell'anno, in genere dal 15 marzo al 15 agosto, in alcuni Comuni è in vigore il divieto di potare gli alberi per non ostacolare la nidificazione degli uccelli.