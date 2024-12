Auditel, rivoluzione rinviata: cambia poco con il nuovo sistema

Ascolta ora 00:00 00:00

Se ci si aspettava una grande rivoluzione, non c'è stata. Almeno per il momento, perché i dati riguardano un solo giorno, domenica, e non molto significativo, essendo un festivo di fine anno. Però alcuni risultati sono interessanti, come quelli che riguardano i match di calcio di Sky. Da domenica (e dunque i primi numeri sono stati comunicati ieri) è cominciata la stagione della Total Audience Auditel, cioè la rilevazione dei dati di ascolto più vicina alla moderna modalità di fruizione dei contenuti televisivi. Sistema che mette insieme la visione tradizionale in diretta, l'on demand e la visione da computer, tablet e smartphone (che viene chiamata Live degli Small Screen). Di ogni programma viene comunicato quanto è stato realmente visto su qualsiasi tipo di dispositivo e in qualsiasi momento durante la giornata. Per i dirigenti tv e soprattutto gli investitori pubblicitari è un fattore di grande importanza. Per quanto riguarda la prima giornata di domenica, le variazioni non sono molto significative per Rai, Mediaset e La7. Se si comparano i singoli programmi tra il sistema vecchio (rilevato con il SuperPanel a campione) e quello nuovo in Total Audience, si notano differenze di poche migliaia di spettatori. Prendiamo per esempio Domenica In: si arricchisce dello 0,6 per cento e di circa 7000 spettatori. Stesso discorso per Affari tuoi che guadagna 16000 spettatori, mentre nella gara di prima serata tra il film di Raiuno Uno sguardo dal cielo e la soap di Canale 5 Tradimento, la seconda riduce di un pochino il gap con il primo. Oltre ai singoli programmi, anche le fasce orarie vengono misurate con il nuovo sistema. È interessante notare l'aumento registrato da Sky nella fascia 18-20,30 della partita Juventus-Fiorentina: si passa da 1.626.000 del dato tradizionale a 1.722.000 di quello nuovo, quasi centomila spettatori in più.

Questo significa che per certi tipi di programmi la visione dai device trasportabili conta molto e che, quando c'è un evento, il nuovo tipo di rilevazione fa notare la differenza. Se si analizza la fascia di prime time (20,30-22,30) di tutte le tv rilevate, si nota che il pubblico totale passa da 18.076.000 a 18.582.000, insomma mezzo milione di spettatori che prima non erano conteggiati.