Auto contro un muro dopo la curva. Quattro ragazzi feriti, due sono gravi

Un grave incidente nella notte di sabato, intorno all'una, a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Sono rimasti feriti quattro ragazzi, due dei quali in modo molto grave. Di questi, uno sarebbe in pericolo di vita.

L'auto dei giovani si è schiantata contro un ostacolo. I quattro ragazzi erano a bordo di un'Audi A3. La vettura, secondo le prime ricostruzioni, nell'imboccare una curva a gomito è andata a sbattere frontalmente contro il muro di un'abitazione adiacente alla strada all'altezza di via Gorizia. L'auto, che arrivava da Magenta e andava verso Abbiategrasso, ha sfondato il cancello della casa e parte del muro di cinta. Il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura, non è chiaro però per quale motivo sia successo. La causa potrebbe essere la velocità sostenuta. Gli accertamenti e le indagini sull'incidente sono affidati ai carabinieri di Abbiategrasso.

Il bilancio dello scontro è pesante. I giovani, tutti italiani, sono rimasti incastrati nella macchina e poi soccorsi e trasportati in codice rosso in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, e un elicottero. Il ferito più grave è un 19enne che è stato intubato sul posto dagli operatori del 118 e poi trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda per lesioni agli arti e agli organi interni. È ricoverato in rianimazione e rischia la vita. Il conducente dell'Audi, che ha 25 anni, è invece in ospedale al San Gerardo di Monza dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico anche lui per lesioni multiple. Non sarebbe in pericolo di vita. Pure gli altri due passeggeri, un 29enne portato all'ospedale di Legnano e operato, e un 21enne finito all'ospedale San Carlo di Milano e in osservazione, sarebbero fuori pericolo.

Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli incidenti d'auto nell'hinterland milanese e in Lombardia con vittime molto giovani. È in programma per domani un tavolo convocato dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla sicurezza stradale. Partecipano cinquanta esperti del settore. «Non possiamo - ha spiegato Salvini - ogni fine settimana contare il numero dei morti. Il tema del nuovo codice della strada e quello della sicurezza stradale sono una delle mie priorità».