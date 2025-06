Alla 1000 Miglia Green 2025 debutta Denza Z9GT: lusso, tecnologia e sostenibilità in gara

Lo scorso fine settimana, la 1000 Miglia Green ha visto per la prima volta la partecipazione del marchio Denza con il suo modello Z9GT, segnando un importante debutto in una manifestazione che rappresenta una delle più prestigiose competizioni per vetture elettriche e ibride d’Europa.

L'edizione 2025

L’edizione 2025 della 1000 Miglia Green ha confermato il proprio focus sulle vetture full-electric e ibride plug-in, offrendo a Denza la piattaforma ideale per presentare la propria visione di mobilità sostenibile applicata al segmento del lusso e della sportività. L’equipaggio formato da Daniel Morelli, pilota, e Matteo Ferraglio, navigatore, ha condotto la Z9GT lungo il tradizionale percorso della competizione, con tappe a Brescia, San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia e Parma, prima di far ritorno a Brescia.

Denza Z9GT: caratteristiche tecniche e design

La Z9GT si presenta come una Gran Tourer di nuova generazione, disponibile nelle versioni ibrida plug-in (PHEV) e totalmente elettrica (BEV), con arrivo previsto in Italia per la fine del 2025. Il design della vettura si caratterizza per linee essenziali e proporzioni bilanciate, con un frontale definito da un logo 3D centrale e una griglia attiva integrata con sensori radar e sistemi di assistenza alla guida. Il profilo laterale mostra una cintura visiva continua, mentre il posteriore si distingue per volumi muscolosi e fanali ispirati alla forma di una clessidra, elementi che contribuiscono a un’immagine dinamica e stabile. Il sistema di sospensioni pneumatiche consente di ottimizzare l’assetto alle alte velocità, migliorando aerodinamica e comfort di guida.

Tecnologia DM-i e performance

Al centro della Z9GT c’è la motorizzazione ibrida plug-in DM-i, capace di erogare una potenza

complessiva di 900 CV. Questo sistema combina motori elettrici e un propulsore termico con gestione intelligente, offrendo un equilibrio tra prestazioni elevate, autonomia in modalità elettrica e riduzione delle emissioni.