Dal 2030 solo auto full electric: il piano di Mercedes per i prossimi anni

Mercedes-Benz si è detta favorevole alla linea che l'Unione Europea ha deciso di seguire in merito al destino programmato per i motori termici a partire dal 2035.

Tramite un comunicato ufficiale, la casa tedesca ha anticipato le proprie intenzioni di produrre unicamente auto elettriche dal 2030, ovviamente "ovunque le condizioni di mercato lo consentano" . La risoluzione della Ue, tuttavia, non può prescindere da un'accurata programmazione: i politici, infatti, avranno l'obbligo di occuparsi di fornire le infrastrutture necessarie ad agevolare questa transizione. "Decisivo per il successo della protezione del clima nei trasporti è l'accettazione del nuovo e non solo il divieto delle tecnologie tradizionali" , si legge infatti nel comunicato.

Il progetto

L'obiettivo principale, spiega Mercedes, è quello di arrivare a una mobilità senza emissioni nella maniera più rapida ed efficace possibile: "Stiamo sviluppando nuove tecnologie di propulsione sempre più efficienti e le mettiamo su strada" . Un processo che richiede del tempo per poter giungere a compimento. "Entro la fine del decennio saremo pronti per diventare completamente elettrici, ovunque le condizioni del mercato lo consentano", anticipa la casa tedesca. "Con questo passo strategico da "electric first" a "electric only", Mercedes-Benz sta accelerando la sua trasformazione verso un futuro senza emissioni e guidato dal software" .

La situazione attuale

Fino ad ora la gamma della casa tedesca include già nove tipologie di veicoli completamente elettrici (esclusa smart), vale a dire EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV, EQV, EQT = 9. "Dal 2022 Mercedes-Benz offre veicoli elettrici a batteria (BEV) in tutti i segmenti in cui il marchio è rappresentato" , prosegue la nota ufficiale. Il punto di svolta fondamentale dovrebbe arrivare nel giro di 3 anni. "Dal 2025, tutte le nuove architetture dei veicoli saranno puramente elettriche: nello stesso anno, Mercedes-Benz introdurrà tre nuove architetture elettriche".

Un processo di sviluppo, quello a cui ambisce Mercedes-Benz, che giungerebbe a compimento entro ulteriori 5 anni. "Il nostro focus è sui veicoli elettrici a batteria: entro il 2030, siamo pronti a diventare completamente elettrici ovunque le condizioni del mercato lo consentano. Il fattore decisivo ora è lo sviluppo e l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica".

E-Fuel

Per quanto concerne gli E-Fuel, invece, essi possono essere ritenuti validi al momento per contenere le emissioni del parco auto circolante . "I carburanti ottenuti dalla rigenerazione possono contribuire a ridurre la percentuale di consumo di combustibili fossili, una soluzione utile per navi o aeroplani".

Secondo Mercedes, per motivi di efficienza energetica, è più corretto quindi procedere a caricare direttamente le batterie con energia green piuttosto che utilizzare quest'ultima per produrre E-Fuel.