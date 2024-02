70 anni della guida Michelin tra sostenibilità e innovazione

Presentata nel 1956 per la prima volta con la prima uscita che risale al 1900 la Guida Michelin festeggia la sua settantesima edizione. L’opuscolo che elencava gommisti, distributori, officine si è poi allargato ad alberghi e ristoranti, è da sempre un compagno di viaggio. La nota Guida compie 70 anni e nel tempo si è evoluta stando al passo con i tempi della digitalizzazione con un obiettivo: migliorare la mobilità delle persone in modo sostenibile.

Michelin per la sostenibilità

La sostenibilità riguarda innanzitutto lo sviluppo dei pneumatici. È un processo che prosegue da 30 anni con la realizzazione del primo pneumatico verde nel 1992. Attualmente la sostenibilità viene applicata in diverse fasi: dalla concezione alla produzione, fino alla distribuzione e allo smaltimento. Un esempio è quello dell’Attestato per la Gestione Sostenibile dei pneumatici che Michelin Italia assegna alle flotte di mezzi pesanti premiando le aziende che applicano un’attenta gestione dei pneumatici e contribuiscono ad una mobilità più sostenibile con impatti positivi sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla propria redditività.

Stella Verde Michelin

L’altra anima Michelin è la nota Guida che anch’essa ha un’anima green. Infatti nel 2020 è infatti nata la Stella Verde Michelin che segnala i ristoranti più virtuosi e attivi in materia di sostenibilità. Per l’assegnazione viene considerata la produzione autonoma delle materie prime al sostegno dei produttori locali, la formazione dei giovani, l'adozione di soluzioni per ridurre l'impatto energetico e lo spreco alimentare, fino a iniziative a favore del territorio e della società. I criteri di assegnazione sono diversi e considerano sia la sostenibilità ambientale che quella sociale.

Le novità

Le novità in arrivo sono diverse. Il 2024 vedrà l’arrivo di 10 nuovi pneumatici che verranno presentati da marzo in poi assieme a un nuovo modello per auto, tre dedicati al mondo moto e un’anticipazione dei nuovi Power 6, Power GP2 e Anakee Road avvenuta ad EICM assieme a 6 nuove gamme per le biciclette. Verrà poi rivelata la selezione italiana di Hotel e l’assegnazione della Chiave Michelin che riconosce lo stile, il comfort e livello del servizio. Infine nel mese di novembre 2024 si svolgerà la 70^ selezione italiana della Guida Michelin dove verranno rivelate le nuove Stelle della ristorazione nel Belpaese.