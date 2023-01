Aiways U5, la nostra prova su strada del suv elettrico cinese

Per chi starà già storcendo il naso riguardo all’origine di questa vettura, consiglio di aspettare e mettere da parte qualsiasi pregiudizio. Proprio come accaduto nel mondo degli smartphone, le aziende cinesi hanno superato (quasi tutte) i grossi scogli di ingresso nel settore, pareggiando quasi completamente la qualità attesa dalla clientela europea. Aiways U5 è il perfetto esempio di tale processo, una vettura dalle dimensioni più che generose che, in punta di piedi si è introdotta nel mercato già ampiamente saturo dei grossi suv elettrici, ma con una sua personalità, un design originale e una dotazione tecnica/meccanica che nulla ha da invidiare alle principali rivali tedesche. Verrebbe da dire quindi “buona la prima”.

Dimensioni ed esterni

Nuova Aiways U5 presenta delle dimensioni davvero generose, con 4,68 m di lunghezza per 1,87 di larghezza e 1,70 di altezza. Il passo è altrettanto interessante, 2,80 m, così da assicurare molto spazio all’interno dell’abitacolo. Osservandola dall’esterno, potrebbe sicuramente incuriosire, proponendo linee piuttosto atipiche per i nostri standard. Forme quasi contrastanti e che alternano tratti spigolosi e più morbidi, generando nel complesso una linea che non ci sentiamo di criticare. Si può sicuramente fare meglio, specie nel frontale, ma trattandosi di questioni soggettive, rimandiamo a voi per eventuali considerazioni.

Nel frontale si presentano i gruppi ottici full-led inseriti in una forma ad L rovesciata mentre nella zona inferiore è presente una piccola griglia d’aerazione. Ai lati, sotto ai fari, due finte griglie e, sotto a quella destra, si nasconde il bocchettone di ricarica. La fiancata è pulita, con le maniglie a scomparsa che rientrano nel profilo della carrozzeria, come fatto anche da altri costruttori. Le forme sono da tipico suv, senza alcun accenno alle fisionomie da coupè, per le quali ci penserà la prossima Aiways U6. Il posteriore è abbastanza raccolto, con il gruppo ottico che si congiunge nel mezzo, mentre la parte di carrozzeria sopra alla linea di cintura è tendenzialmente di colore nero, quasi a spezzare la pesantezza estetica. Sempre nel retro si staglia la grossa scritta “Aiways” come a ricordarci esattamente il brand dell’auto. Bello il design dei cerchi in lega fino a 19”, ad effetto a turbina con finitura bicolore.

Interni e infotainment

Accedere a bordo è un gioco da ragazzi complice l’ampio angolo di apertura delle porte e l’imponente spazio tra i sedili, la plancia e il volante. I 2,80 metri di passo assicurati dalla piattaforma nativa elettrica sono sufficienti per farci sentire in un salotto, corredato da materiali di qualità, colorazioni chiare e rilassanti. L’effetto è decisamente premium, capace di colpire ad un primo approccio. I sedili sono avvolgenti, in pelle con regolazione elettrica e davvero comodi. La pelle è presente anche sul pannello portiera e su tutta la plancia, abbracciando il sistema multimediale da oltre 10 pollici, disposto a sbalzo in zona rialzata. È piuttosto grezzo nella grafica ma da esso si controllano quasi tutte le funzioni dell’auto, come l’apertura della tendina parasole, del tetto, la frenata rigenerativa e anche la durezza dell’assistenza elettrica sullo sterzo. È compatibile con Apple CarPlay ma non con Android Auto, infatti è necessario scaricare un’app specifica per replicare lo schermo del telefono.

Tanti poi i vani porta oggetti, anche se nel tunnel centrale – ricoperto con il fastidioso piano black, sempre molto soggetto a graffi, polvere e ditate – trovano posto solo due piccoli porta bevande, con molto spazio sprecato. Sotto alla plancia è presente il pannello touch per i comandi del clima automatico – di serie la pompa di calore – sotto ai quali si nasconde un altro vano, in cui è presente la piastra di ricarica wireless dello smartphone (i più grandi non riusciranno ad essere inseriti). Di fronte al passeggero frontale poi, non è presente il classico cassettino, ma si guadagna moltissimo spazio per le gambe e sono presenti due ganci porta sacchetti o altro. Il bagagliaio poi, viste le dimensioni esterne non è dei più grandi, partendo da circa 432 litri.

Altre competitor europee riescono a fare meglio. Abbattendo i sedili la capacità sale fino a 1.555 litri, mentre nel bagagliaio anteriore si possono comodamente riporre i cavi, e offre altri 45 litri di capacità. Una soluzione intelligente per avere così il vano posteriore sempre libero. Da lode il sistema di apertura Keyless: ti avvicini all’auto e si apre automaticamente senza alcun indugio, comodo se si è sotto alla pioggia o si hanno sacchetti in mano. L’auto si avvia poi senza pulsante di accensione: basta sedersi sul sedile, premere il freno e ruotare il rotore sul tunnel per innestare la marcia. Chapeau anche per il sistema di telecamere a 360 gradi: qualità altissima, sensibilità massima e ottimi colori, per sapere sempre dove mettere le ruote in manovra.

Motore e batteria

Il pacco batterie di Aiways U5 è da 63 kWh, non dei più grandi in commercio considerando le dimensioni: altri costruttori europei, su questo segmento si spingono fino a 80 o 85 kWh. Ciò però consente di ridurre il peso, che si ferma a “soli” 1.845 kg nella veste Prime, più accessoriata. Le celle sono fornite da CATL e sono raffreddate a liquido, garantite per 8 anni o 160 mila km. Il motore elettrico frontale (curiosa la disposizione all’anteriore) sviluppa una potenza massima di 204 CV (150 kW) e 310 Nm di coppia ed è chiaro fin da subito come voglia essere un piacevole compagno di viaggio, piuttosto che sorprendere per lo scatto bruciante, tipico delle elettriche (lo 0-100 km/h è concluso in 7,5 secondi, fino a 170 km/h di V Max).

Selezionando la modalità sport diventa più brillante nell’erogazione, ma in città la modalità Eco è più che accettabile. L’efficienza è buona, con consumi medi intorno ai 20,5 kWh/100 km, un valore notevole se si considerano le dimensioni e il peso. Peccato che la frenata rigenerativa non sia abbastanza energica, costringendo così a premere quasi sempre sul pedale del freno.

Ricarica

Con il Model Year 2022, Aiways ha introdotto anche la ricarica in AC trifase fino a 11 kW, comoda per alcune tipologie di colonnine. Non dei migliori invece il livello raggiunto in corrente continua, fermandosi infatti a solo 90 kW, rendendo quasi difficile la possibilità di completare un canonico ciclo di ricarica da 20 all’80% in meno di mezz’ora. La curva di ricarica non tocca però mai tale valore, oscillando tra i 60 e gli 80 kW fino all’80%, con alti e bassi, per poi scendere lentamente nell’ultima fase. Da considerare però la temperatura media durante il test, con circa ¾ gradi. Probabilmente in un periodo estivo avrebbe raggiunto performance migliori.

Autonomia

Il valore dichiarato da Aiways in ciclo WLTP è di 410 km e, con uno stile di guida tranquillo, modalità eco e clima spento, non siamo arrivati troppo lontani da tale valore, soprattutto con utilizzo urbano. Il clima rigido e l’aria calda accesa hanno ridotto tale valore, stabilizzando l’autonomia intorno ai 340/350 km, con piede gentile e morbido. In autostrada i consumi salgono intorno ai 25/28 kWh/100 km, quindi l’autonomia scende abbastanza, complice anche un’aerodinamica non al pari di altre competitor (si percepisce qualche fruscio di troppo, nonostante l’ampio materiale fino assorbente nelle fiancate). In città con un po’ di extraurbano, sfruttano l’inerzia in fase di rilascio, non è impossibile avvicinarsi anche ai 18 kWh/100 km (equivalgono a circa 340 km di autonomia), ma con uno stile di guida allegro e piede pesante, anche in città si arriva intorno ai 24 kWh/100 km.

Prova su strada

Comfort a livelli molto interessanti. Aiways U5 non vuole stupire in alcun modo, la priorità è coccolare gli occupanti con un comparto di sospensioni morbide e in grado di digerire qualsiasi vibrazione. Si può anche viaggiare a velocità sostenuta su pavè e ciottolato che lei maschererà ogni grinza dell’asfalto. Buona anche l’insonorizzazione a velocità cittadine, così da farci sempre sentire in una bolla di vetro. Di contro, però, il rollio è un po’ accentuato e anche il beccheggio, a seguito di frenate energiche o accelerazioni grintose, si fa sentire. Strano il feeling del volante, regolabile su due livelli, ma che appare sempre troppo artificioso e quasi sconnesso dalle ruote (positivo però il fatto che riesca ad isolare molto bene dalle vibrazioni). Lato sistemi di assistenza alla guida poi, sebbene siano presenti quasi tutti i più noti, non raggiunge pienamente i livelli di altri costruttori europei, avendo qualche margine di miglioramento soprattutto sulla lettura delle linee della corsia per il mantenimento della direzione.

Prezzi e allestimenti

Il listino di nuova Aiways U5 propone solo una versione, con batteria da 63 kWh e motore da 204 CV, in allestimento X-Cite da 43.500 euro e Prime da 47.000 euro. Un prezzo sicuramente interessante considerando le dimensioni, le finiture e anche la qualità complessiva. Ci sono alcune aree dove si potrebbe migliorare, tra cui infotainment, integrazione app e aggiornamenti sul software di gestione ma, nel complesso, è una valida alternativa per chi cerca un suv elettrico di segmento D e che sappia offrire un equipaggiamento ricco e completo.

Il prezzo include 5 anni o 100.000 km di garanzia e, tra i pochi accessori a richiesta, è presente il pacchetto Energy: con circa 1.500 euro è inclusa una comoda Wallbox per la ricarica domestica e una card che assicura 1.000 kWh di ricarica per le colonnine. Considerando circa 1000 euro il corso di una wallbox standard, si pagherebbero più o meno 0,50€ al kWh. Davvero interessante.