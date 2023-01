Aiways U6, si aggiornano gli interni e l’infotainment del SUV Coupè

Continua a gonfie vele il processo di avvicinamento di Aiways al mercato europeo, un costruttore ormai affermato, forte di tecnologie ai vertici del segmento e con un livello di qualità che nulla ha da invidiare ai più noti brand del nostro continente. Il marchio cinese importato da Koelliker ha da poco presentato il nuovo SUV Aiways U6 Coupè, un concentrato di design e tecnologia che ha notevolmente alzato l’asticella della qualità, con soluzioni intelligenti e delle forme degli esterni accattivanti. Con l’ultimo aggiornamento, Aiways U6 ha beneficiato di alcune migliorie volte a rendere il suo abitacolo più pratico, ergonomico e user friendly, assicurando sempre i massimi standard della categoria.

Nuovo display e interfaccia

L’abitacolo sontuoso e moderno di Aiways U6 è stato studiato per assicurare il massimo spazio in ogni direzione e garantire un senso di serenità, grazie alle tonalità chiare e agli accostamenti di colori moderni e contemporanei. Al centro dell’ampia plancia spunta ora il generoso schermo da ben 14,6 pollici di diagonale, tra i più ampi in commercio, in grado di assicurare il massimo dell’informazione, posizionato alla distanza giusta dal guidatore ma senza ostacolare la vista frontale. È affiancato da un secondo display da 8,2”, particolarmente sottile, posto dietro al volante per la strumentazione, in grado di riportare tutte le informazioni necessarie sulla marcia.

Priorità all’ergonomia e alla user experience, questo la linea guida di Aiways nella progettazione dei nuovi interni di U6, come conferma anche Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways: “ Durante lo sviluppo della nuova UX AI-Tech, gran parte delle nostre attenzioni è stata rivolta alle dimensioni. Lo spirito che ci ha animato nella messa a punto del nuovo sistema è stato il miglioramento della user experience: icone più grandi, semplici da individuare e widget personalizzabili ”.

Aiways con il nuovo Suv Coupè sta continuando a perfezionare una vettura che fin da subito si è dimostrata "capace di rispondere alle esigenze e richieste del cliente che cerca nel nuovo U6 non solo performance e stile, ma anche tecnologia e sicurezza alla guida”, ha dichiarato Marco Saltalamacchia, CEO & Vice Executive President del Gruppo Koelliker (qui la nostra intervista).

Il nuovo display appare infatti chiaro fin da subito, senza complessi sottomenù che rischiano di distrarre alla guida e ridurre l’attenzione del guidatore. I widget sono facilmente configurabili, a piacimento, come normalmente avviene proprio con i nostri smartphone, per una maggior fiducia nell’utilizzo.

Aggiornamenti Android Auto 2023

Con l’ultimo aggiornamento, Aiways U6 potrà infatti beneficiare anche degli ultimi upgrade che la casa della Silicon Valley ha apportato al suo sistema di interfaccia smartphone per i dispositivi Android. Fresco di aggiornamento del CES di Las Vegas 2023, la nuova interfaccia di Android Auto (oltre ovviamente ad Apple CarPlay) potrà beneficiare dello schermo suddiviso (o split screen) così da mostrare le informazioni in maniera più pratica e semplice, ben integrati con le dimensioni del display di bordo. Non mancano poi i tanto desiderati aggiornamenti OTA (Over The Air) così da tenere sempre al passo con i tempi non solo il software multimediale di U6 ma anche l’intera vettura, come powertrain, efficienza e tutta l’elettronica dell’auto.