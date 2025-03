"Anatomia di un come-back": la rivoluzione di Renault Group svelata in un avvincente documentario su Prime Video

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia di incredibile forza e audace trasformazione è quella raccontata in "Anatomia di un come-back", una nuova ed esclusiva serie di documentari disponibile su Prime Video. Questa produzione inedita, frutto della collaborazione tra Breath Film (Elephant) e Sans Borne, offre uno sguardo inedito all'interno del Renault Group, il colosso dell'industria automobilistica europea che ha intrapreso un processo di rinnovamento senza precedenti. In un settore notoriamente arroccato dietro a grandi mura, il Gruppo transalpino ha compiuto un atto di estrema apertura, spalancando le porte dei suoi spazi più ombrosi per raccontare dall'interno la genesi del loro successo.

Un viaggio nel cuore di Renault Group

La serie accompagna lo spettatore in un viaggio elettrizzante che spazia dalla progettazione di modelli ispirati al passato ma pronti a competere tanto nel presente quanto nel futuro, come la già premiata Renault 5, fino all’ingresso nelle viscere della competizione automobilistica con la visione privilegiata nei box della scuderia Alpine di F1. Non mancano, poi, incursioni nei segreti corridoi della produzione e l'esclusiva presentazione di un nuovo modello, in un percorso che si snoda attraverso diverse location in tutto il globo. "Anatomia di un come-back" non è soltanto un racconto tecnico, ma soprattutto un'avventura umana che mette in risalto le sfide, le difficoltà, le sconfitte e i trionfi dei protagonisti di questa metamorfosi.

Renault Group, come si fronteggia una crisi

Il documentario svela come Renault Group sia riuscito a superare una crisi senza precedenti, abbattutasi all'inizio del 2020 e che ha messo seriamente a rischio la sua stessa esistenza. Di fronte a questa minaccia imminente, l'azienda ha reagito con un piano ambizioso, rappresentando la sua ultima chance di sopravvivenza e rinascita. In questo momento cruciale, il presidente Jean-Dominique Senard ha affidato le redini della trasformazione a Luca de Meo, un manager italiano di grande esperienza. Affiancato da una squadra volenterosa, de Meo ha preso in mano con saldezza il timone della “Renaultion”.

La serie, frutto di due anni di riprese intense, si articola in quattro episodi avvincenti, ognuno della durata di 40 minuti. Il primo episodio, intitolato "Rivoluzione o morte", getta le basi della narrazione partendo dal 2018 con l'arresto di Carlos Ghosn, all'epoca CEO di Renault-Nissan. Il secondo episodio, "Superare le tempeste", si concentra sul drammatico bilancio delle perdite del Gruppo, evidenziando la profondità della crisi affrontata. "Spirito combattivo", il terzo episodio, mostra l'ingresso in scena di Luca de Meo e il suo immediato impegno nel ristabilire l'armonia all'interno del team Alpine di F1, un ambiente notoriamente sotto pressione. Infine, il quarto e ultimo episodio, dal titolo evocativo "Il futuro è già qui", trasporta lo spettatore in Marocco, dove il leggendario pilota Sébastien Loeb testa per la prima volta la Dacia con cui parteciperà all'estenuante Rally Dakar.

Questi primi racconti rappresentano solamente le fasi iniziali di una storia più ampia che accompagnerà il pubblico attraverso tutte le tappe cruciali che hanno portato alla nascita di quel fenomeno oggi conosciuto come "Renaulution". Questa non è una semplice ristrutturazione, ma una vera e propria rivoluzione interna che sta trasformando radicalmente l'azienda e che è attualmente in piena evoluzione.

I momenti clou della serie

Il culmine del quarto episodio offre uno sguardo sul futuro del design Renault. Lo spettatore segue da vicino Luca de Meo, insieme a Fabrice Cambolive, CEO del brand Renault, e Gilles Vidal, direttore del design del Gruppo, in una visita esclusiva al Dipartimento dello stile. Qui viene svelata in anteprima la Renault 5 Turbo 3E, un modello pronto a esordire sul mercato. Questo momento anticipa la concretezza della “rivoluzione francese", dimostrando come la visione strategica si traduca in prodotti reali e innovativi.

La produzione di "Anatomia di un come-back" è stata affidata a Sans Borne e Breath Film (Elephant). Quest'ultima vanta una solida esperienza nella realizzazione di documentari-evento di grande impatto per importanti canali televisivi e piattaforme di streaming.

Tra le loro produzioni di successo si annoverano titoli come "Soprano: canta o muori" su Disney+, "Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros" su Prime Video, "Le Président, l’Europe et la Guerre" su France 2 e "Knysna le bus de la honte" su Netflix.