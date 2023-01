Android Auto, la nuova interfaccia presentata al CES di Las Vegas

Continua a crescere l’integrazione tra smartphone e automobili, con le già note applicazioni per replicare lo schermo dei dispositivi sul display dell’auto. È stato infatti da poco iniziato il rollout della nuova versione di Android Auto, il noto sistema legato a tutti i telefoni del robottino verde, volto a migliorare l’interfaccia utente nonché l’esperienza di utilizzo. Era stato anticipato fin dal maggio scorso ma, fino ad oggi, non si aveva ancora avuto notizia di un rilascio di alcun tipo. La nuova versione è stata però presentata direttamente al CES di Las Vegas negli scorsi giorni, con tanto di immagini e spiegazioni sulle funzionalità del nuovo aggiornamento. Come spiega anche la società americana, lo sviluppo ha seguito tre importanti linee: navigazione, comunicazione e riproduzione di contenuti multimediali. Si è così modificata l’interfaccia base della home page, dando perciò la possibilità di contemplare più informazioni senza dover necessariamente interagire con ogni sotto menù.

Android Auto 2023, tutte le novità

Partiamo proprio dalla parte grafica. La home page è ora più simile a quella di Apple CarPlay, quindi con una schermata suddivisa in tre sezioni (configurabili) in cui solitamente viene mostrata a sinistra – più vicina al guidatore – una riduzione della mappa, con Google Maps, in alto a destra il contatto preferito, o un elenco di contatti o la chiamata in corso mentre nella zona inferiore a destra il piccolo player da cui gestire le risorse audio o le tracce musicali. La seconda grande novità riguarda l’assistente vocale Google Assistant, ora più integrato nelle funzioni del sistema così, ad esempio, si potrà chiedere facilmente di riprodurre un determinato brano, chiamare un contatto dalla rubrica o avere informazioni sulle chiamate perse. In linea generale, risulta più rapido e intelligente nel comprendere i nostri comandi.

Chiave digitale e integrazione con lo smartphone

Sempre più all’ordine del giorno la simbiosi tra chiave meccanica per l’apertura del veicolo e il nostro smartphone. In un futuro neanche troppo lontano, si potrà interamente gestire l’auto dal telefono oltre, ovviamente, ad aprirla e chiuderla. E non si tratta di una funzionalità inserita in un’app nativa di ogni brand (anche..) ma proprio un codice inserito nel telefono che tramite bluetooth o NFC ci consentirà di sbloccare le portiere dell’auto avvicinandoci al veicolo. Tale funzionalità sarà ampliata anche per Samsung e Xiaomi, oltre Pixel e iPhone, per i quali è già disponibile. Cresceranno anche le possibilità per quei modelli che integrano i servizi Google all’interno del proprio sistema di bordo, come Renault, Polestar e altri. Per il costruttore francese, si potrà trovare pre-installata anche Waze, oltre alla nota app Google Maps. Per Polestar e Volvo saranno disponibili anche le mappe in HD, come spiegato nel nostro articolo. Ed infine, per alcuni mercati, sarà resa disponibile anche l’App di Youtube integrata nel sistema: da capire quali saranno le limitazioni durante l’utilizzo della vettura.