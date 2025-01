Aston Martin Vantage Roadster, per sentirsi piloti col vento fra i capelli

L’attesa è terminata ed è suonato il gong che avverte il mondo intero del lancio ufficiale della nuova diva britannica, la Aston Martin Vantage Roadster, versione decappottabile della sportiva presentata in tempi recenti. Ideata per scatenare torbide e intense emozioni negli appassionati della guida en plein air, la nuova Vantage Roadster stuzzica la fantasia e colpisce dritto il cuore chiunque la osservi. Sinuosa, magnetica e affasciante: un identikit che non lascia scampo. Se l’agente 007 venisse impiegato in una nuova fatica cinematografica, lei sarebbe la partner perfetta per correre veloce in qualche paesaggio esotico. Adesso, conosciamola meglio.

Un design che accende la fantasia

Per una vettura che si presenta come la più potente sportiva a motore anteriore e trazione posteriore sul mercato, capace di offrire un'esperienza di guida che promette di ridefinire gli standard del settore, servirebbe un design avvincente. Missione compiuta, perché la stella britannica indossa un abito da sera mozzafiato. La Aston Marting Vantage Roadster eredita le linee della sua controparte Coupé, mantenendo un'eleganza naturale tanto con il tetto aperto quanto con esso chiuso.

Lo stile, definito da Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, come un "capolavoro plastico", si distingue per un parabrezza fortemente angolato che si fonde armoniosamente con il profilo filante dell'auto, per un tetto a scomparsa "Z-fold" che sparisce armonicamente dietro i sedili senza necessità di una copertura tonneau. Questa soluzione permette di preservare la purezza delle linee, metre un assetto allargato e un griglia anteriore maggiorata determinano un temperamento aggressivo e migliorano l'afflusso d'aria al potente motore. Infine, tre sono le colorazioni per la carrozzeria: Iridescent Sapphire, Satin Iridescent Sapphire e Bronze Flare, per personalizzare ulteriormente l'estetica della vettura.

Aston Martin Vantage Roadster: prestazioni da capogiro

Sotto il cofano, la Vantage Roadster ruggisce in modo violento, come un dinosauro ferito, grazie al motore Aston Martin V8 biturbo da 4,0 litri, dalla potenza di 665 CV e dalla coppia di 800 Nm. Questi numeri si traducono in performance da lustrarsi gli occhi: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi e velocità massima di 325 km/h, pari a quella della Vantage Coupé.

Progettata e ingegnerizzata in parallelo con la variante coupé, la Aston Martin Vantage Roadster offre la stessa dinamica di guida e un piacere al volante senza compromessi. I meriti vanno anche a una struttura in alluminio ultra-rigida e leggera che garantisce agilità e precisione di guida, nonché alle sospensioni adattive Bilstein DTX con messa a punto specifica per la Roadster. Al pacchetto vanno aggiunti un differenziale posteriore elettronico (E-diff) che ottimizza la trazione e il controllo in curva, il Sistema Advanced Traction Control con otto impostazioni selezionabili, per adattare la risposta dell'auto allo stile di guida del pilota, e i freni carboceramici da 410 mm all'anteriore per una potenza frenante eccezionale.

Tecnologia all'avanguardia per esaltare il comfort

La nuova Aston Vantage Roadster non soltanto brilla per le prestazioni, ma anche per un comfort altissimo livello, figlio di tecnologie all’avanguardia. Fra le chicche di questa scoperta ci sono:

tetto convertibile elettrico più veloce sul mercato: si apre e si chiude in soli 6,8 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. Inoltre, gli otto livelli di isolamento garantiscono un'eccellente insonorizzazione a capote chiusa.

più veloce sul mercato: si apre e si chiude in soli 6,8 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. Inoltre, gli otto livelli di isolamento garantiscono un'eccellente insonorizzazione a capote chiusa. Sistema di infotainment di ultima generazione , interamente personalizzato e sviluppato in casa da Aston Martin, con display touchscreen da 10,25 pollici e connettività online completa.

, interamente personalizzato e sviluppato in casa da Aston Martin, con display touchscreen da 10,25 pollici e connettività online completa. Sistema audio Aston Martin da 390w a 11 altoparlanti di serie, con la possibilità di optare per un sistema Bowers & Wilkins per un'esperienza audio ancora più coinvolgente.

Personalizzazione su misura: Q by Aston Martin

Come per tutti gli altri modelli della gamma, anche la Aston Martin Vantage Roadster può essere personalizzata attraverso il servizio Q by Aston Martin. Questo programma esclusivo permette ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di colori, materiali e finiture per gli interni e gli esterni, e di aggiungere dettagli unici e distintivi per rendere la propria vettura un pezzo unico, calzante come un guanto su misura.

Fra passato e futuro

La Vantage Roadster si inserisce nella lunga tradizione di modelli open-top Aston Martin, che risale al 1950 con il pacchetto di potenziamento Vantage per la DB2. Quest'anno, Aston Martin celebra il 20° anniversario della V8 Vantage, la prima "moderna" Vantage a modello indipendente, e la sua versione Roadster, che ha contribuito a consolidare il mito Vantage.

Disponibile a partire dal secondo trimestre del 2025, la Vantage Roadster si aggiunge alla gamma Aston Martin, che comprende la DB12, la DB12 Volante, la nuova Vanquish , la DBX707 e la prossima supercar Valhalla, formando una delle line-up più complete e desiderabili nella storia del marchio.