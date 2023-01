Audi activesphere concept, la versatilità al potere

Verrà rivelata in anteprima mondiale il prossimo 5 febbraio a Cortina d'Ampezzo, l'innovativa Audi activesphere concept, una crossover coupé che rappresenta il massimo concetto di versatilità. Succede in ordine cronologico alla roadster Audi skysphere e alla Sportback Audi grandsphere, presentate nel 2021, e allo space concept Audi urbansphere, mostrato ad aprile 2022. stile muscolare tipico di una sportiva a una marcata luce libera da terra e a ruote da 22 pollici d’estrazione fuoristradistica.

Elevata versatilità

La activesphere concept si caratterizza per una zona posteriore dal taglio Sportback, che può essere trasformata - semplicemente schiacciando un bottone - in un pianale di carico aperto, chiamato “active back”, buono per trasportare le attrezzature sportive. A riprova della sua variegata indole, ci sono delle sospensioni pneumatiche adattive e la trazione integrale quattro elettrica che offre eccellenti performance tanto nella guida sportiva quanto in quella fuoristrada. Il Volante e la pedaliera sono elementi funzionali al controllo della vettura da parte del conducente, tuttavia, si può optare anche per il relax concesso dalla guida autonoma.

Concepita in California

Audi activesphere concept è stata pensata e disegnata dal team dell’Audi Design Studio di Malibu, uno splendido studio collocato sulla Pacific Coast Highway, la strada costiera che collega Los Angeles alla California settentrionale. Il Responsabile dell’Audi Design Studio Gael Buzyn e la sua squadra ne sono gli autori. Buzyn parla in questo modo del progetto: “Audi activesphere è unica. Si tratta di un’avanguardistica crossover coupé che abbina l’eleganza di una Sportback, la praticità di un SUV e le doti fuoristradistiche di una 4x4 dura e pura”.

Concentrato di tecnologia

Essendo un'Audi così all'avanguardia la sua tecnologia è a tratti futuristica. La trazione integrale quattro è elettrica, mentre l’autonomia raggiunge i 600 chilometri. Queste sono le sue caratteristiche più vicine a quelle del parco circolante attuale, ma basti pensare al mondo che nasce nel suo abitacolo per toccare con mano il domani: il concept di gestione delle funzioni e delle informazioni di bordo, Audi Dimension, è in grado di combinare mondo fisico e con quello virtuale, tanto da permettere la visualizzazione in tempo reale dei contenuti digitali integrati nel campo visivo degli occupanti. Gli occhiali per la realtà aumentata permettono una percezione vera dell’ambiente circostante e di tutte le informazioni utili per il guidatore, come velocità e navigazione, proiettando - allo stesso tempo - contenuti 3D ed elementi interattivi personalizzabili in modo ampio. La mixed reality, inoltre, offre agli utenti d’interagire mediante “zone touch”, efficaci ma prive di supporto fisico: gli occhiali mostrano ed eseguono le funzioni reagendo al tocco degli utenti.

Spazio e comodità

Il concept di cui stiamo parlando ha delle dimensioni di tutto rispetto (4,98 metri di lunghezza, 2,07 metri di larghezza e 1,60 metri di altezza ) collocandosi nel segmento di fascia alta. Lo spazio al suo interno è garantito, ancor di più, da un interasse di 2,97 metri che assicura molto spazio alle gambe dei passeggeri. La vettura, dal look muscolare, dissimula gli ingombri grazie agli sbalzi contenuti e alla linea da Sportback. Esteticamente colpiscono i cerchi da 22'' che adottano pneumatici 285/55 dal battistrada off-road, contraddistinti da segmenti mobili in corrispondenza delle razze: nell’uso off-road si aprono per una ventilazione ottimale, mentre su strada si chiudono per favorire il fattore aerodinamico.

Il design del concept Audi

Il frontale di Audi activesphere concept è esaltato dal single frame trasparente che rende possibile ai passeggeri un’inedita visuale sulla strada. I passaruota rimarcano la presenza della trazione integrale quattro elettrica ed esaltano il temperamento da fuoristrada della vettura, la cui luce dal suolo può essere aumentata o ridotta di 40 mm rispetto all’assetto standard di 20,8 cm da terra. L’altezza da terra variabile richiama la gamma Audi A6 allroad quattro, che fin dalla prima generazione aveva delle sospensioni pneumatiche adattive e un look da offroad, come evidenziato dalle protezioni sottoscocca. Con Audi activesphere, per la prima volta una Sportback fa proprio il DNA allroad, guadagnando la definizione di “active Sportback”. Sul concept Audi, inoltre, le porte si aprono a libro così, data l’assenza del montante centrale, l’abitacolo si presenta da subito in tutta la propria ampiezza. La firma luminosa dei gruppi ottici anteriori, molto affilati, richiama il logo del Brand. Ingrandendo e isolando l’intersezione tra gli anelli, due per ciascun proiettore, viene generata una pupilla denominata “Audi eye”. Quest’ultima varia forma e intensità in funzione della marcia su asfalto o fuoristrada. Le luci diurne e i gruppi ottici posteriori si avvalgono di microLED ultrasottili, per una precisione e un contrasto di riferimento.

Costruita sulla piattaforma PPE

L'Audi activesphere concept utilizza la piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche. I primi modelli di Ingolstadt basati sul pianale modulare PPE saranno presentati entro la fine del 2023. Questa piattaforma PPE è concepita per consentire di realizzare una molteplicità di vetture elettriche di grande serie spaziando dai SUV alle berline-coupé, sino alle Avant. L’offerta PPE, inizialmente indirizzata al segmento E, si estenderà successivamente al segmento D, centrale all’offerta dei quattro anelli, per poi spaziare sino al segmento F, vetrina tecnologica del Brand. La PPE si avvale di un modulo batteria collocato tra gli assali, nel caso di Audi activesphere concept con capacità di 100 kWh. La trazione integrale quattro è basata sulla presenza di due motori elettrici: uno in corrispondenza di ciascun assale. La potenza complessiva del powertrain si attesta a 442 CV, mentre la coppia raggiunge i 720 Nm. Lo schema delle sospensioni all’avantreno e al retrotreno è a cinque bracci.

La batteria

La batteria è formata da una tensione nominale di 800 Volt che permette la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW. Un valore che consente di avvicinarsi alle tempistiche di rifornimento delle auto tradizionali. È possibile assorbire in 10 minuti energia sufficiente per percorrere oltre 300 chilometri, mentre in meno di 25 minuti il livello di carica passa dal 5% all’80%. L'autonomia complessiva è intorno ai 600 chilometri.