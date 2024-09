Audi e-tron GT, eleganza sportiva nell'era elettrica

Ascolta ora 00:00 00:00

Abbiamo testato la nuova Audi e-tron GT. Questa coupé a quattro porte ridefinisce il concetto di Granturismo nell'era della mobilità sostenibile. Con il suo recente restyling, l’e-tron GT sfoggia un look ancora più affilato, una maggiore autonomia fino a 609 chilometri WLTP, e una potenza mai vista prima su una Audi, che può raggiungere i 925 CV.

Sostenibile ed elegante

Realizzata nel sito di Audi a Böllinger Höfe, questa vettura non solo è certificata carbon neutral, ma integra anche materiali riciclati come plastica e alluminio, il tutto abbinato a lavorazioni di precisione artigianale. Abbiamo avuto l’opportunità di provarla, constatando come questa Granturismo elettrica sappia unire eleganza e potenza in un unico pacchetto, arricchito da un restyling che ne migliora non solo l'estetica, ma anche l’autonomia e le performance complessive. Sul piano del design, l’e-tron GT si distingue per un aspetto muscoloso e deciso, con un frontale particolarmente incisivo e dettagli che richiamano il mondo delle corse, come l’estrattore posteriore. La vettura mantiene un coefficiente aerodinamico di 0,24, grazie a soluzioni innovative come le prese d'aria attive, lo spoiler estraibile e un sottoscocca carenato. La carrozzeria è realizzata con una combinazione di acciaio e alluminio ad alta resistenza, garantendo una struttura leggera e sicura. Il look è ulteriormente arricchito dai nuovi cerchi da 21 pollici ispirati al concept Audi Avus quattro del 1991 e dai dettagli bidimensionali del logo Audi, una novità che segna il nuovo corso stilistico della casa automobilistica.

La piattaforma e le prestazioni

A livello meccanico, l’Audi e-tron GT sfrutta la piattaforma J1 sviluppata con Porsche, che garantisce un baricentro basso e una distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata tra gli assali. La trazione integrale elettrica si basa su due motori, uno per ogni asse, con una trasmissione a due velocità per garantire un’ottima accelerazione. In base alla versione, le prestazioni variano: la Audi S e-tron GT eroga 680 CV e raggiunge i 100 km/h in 3,4 secondi, con una velocità massima autolimitata di 245 km/h. La RS e-tron GT, invece, spinge la potenza fino a 856 CV, riducendo i tempi di accelerazione a 2,8 secondi e raggiungendo i 250 km/h. La versione top di gamma, RS e-tron GT performance, vanta ben 925 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera, presenti su tutte le versioni, permettono di adattare il comportamento della vettura alle diverse condizioni di guida, garantendo sia comfort che prestazioni sportive. La RS e-tron GT performance offre inoltre uno sterzo integrale, migliorando ulteriormente la manovrabilità. I freni, dotati di dischi rivestiti in carburo di tungsteno, possono essere sostituiti con un impianto carboceramico per prestazioni ancora superiori.

Batteria e varianti

Sul fronte della batteria, l’Audi e-tron GT è dotata di un pacco da 105 kWh, con un’autonomia che può raggiungere i 609 chilometri, a seconda della versione. La ricarica rapida in corrente continua permette di ripristinare fino a 280 km di autonomia in appena 10 minuti, rendendola estremamente pratica per i viaggi. Audi offre inoltre il servizio Plug & Charge, che semplifica il processo di ricarica alle colonnine abilitate, senza bisogno di app o schede. Disponibile in tre varianti principali, S e-tron GT, RS e-tron GT e RS e-tron GT performance, la gamma parte da un prezzo di 128.400 euro per la versione base, fino a 175.400 euro per la versione performance. Con una lunghezza di quasi 5 metri e un interasse generoso, l’e-tron GT offre un’abitabilità eccellente, pur mantenendo una silhouette bassa e filante. Il bagagliaio, con una capacità di 405 litri (350 litri per le versioni RS), è completato da un ulteriore vano anteriore da 81 litri.

Fashion Week e Audi

Durante la Milano Fashion Week 2024, l'Audi RS e-tron GT ha fatto il suo debutto tra le vie della capitale del design e della moda. Fino al 21 settembre, questa Granturismo elettrica ha sfilato per il pubblico italiano, unendo prestazioni eccezionali e design raffinato. Esposta nel Cortile d’Onore di Palazzo Borromeo d’Adda, la vettura ha accompagnato gli eventi della settimana della moda con un percorso che attraversava alcuni dei luoghi più iconici di Milano, come Piazzetta Brera e Palazzo Citterio. Durante la Fashion Week, Audi ha anche lanciato il progetto "Voices of Progress" che coinvolge otto imprenditrici, protagoniste di racconti che mettono in luce le connessioni tra il mondo della moda e quello dell'automotive.

Chiara Cormanni, Presidente del comitato di imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Milano, ha sottolineato come design, innovazione e sostenibilità siano elementi chiave che legano il mondo imprenditoriale milanese e il brand Audi, enfatizzando come l'acquisto di un'auto possa essere una scelta di stile, proprio come quella di un abito su misura.