Auto elettriche in autostrada: 300 km senza ricaricare con Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro

Nuovo episodio della serie “auto elettriche in autostrada”: abbiamo utilizzato una Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro perché è la più potente della gamma Q4, motivo per cui la prova è da considerare attendibile anche per Q4 50 e-tron quattro, Q4 40 e-tron e Q4 Sportback 40 e-tron quattro, tutte dotate della stessa batteria da 77 kWh netti.

Con i suoi due motori elettrici, Q4 Sportback 50 e-tron è la protagonista del test dei 300 chilometri in autostrada da effettuare in una sola giornata senza ricaricare. Lo scenario è un tragitto di andata e ritorno fatto in condizioni reali. Niente test di laboratorio: l’auto viene utilizzata durante impegni della vita reale, per lavoro o per viaggio di piacere.

Audi Q4 e-tron: perché sceglierla

Nel panorama delle auto elettriche Audi Q4 si posiziona come un’auto tecnologicamente evoluta, ma dal design familiare. Da un lato mantiene le linee a cui clienti e appassionati sono stati abituati: in pratica la riconosciamo subito come una Audi della serie Q. Eppure, dall’altro, è un SUV che praticamente ne sostituisce tre perché la piattaforma elettrica fa davvero miracoli nel creare un’auto con l’abitabilità della Q7 in dimensioni vicinissime a quelle della Q3 e con il bagagliaio simile ad una Audi Q5.

Per questo si può affermare che Q4 amplia la platea dei possibili clienti: escludendo chi acquistava la Q3 base con le motorizzazioni meno potenti, diventa perfetta per chi arriva da un Q3 40 TFSI ma anche da un Q5 40 TFSI perché troveranno in questa elettrica le ultime tecnologie e le prestazioni in dimensioni che stanno nel mezzo tra i due SUV termici. Abitabilità e bagagliaio non ne risentono, addirittura sono migliorative rispetto a Q3 e paragonabili rispetto a Q5, a fronte di una lunghezza inferiore di 10 cm che avvantaggia nei parcheggi senza perdere in spazio interno.

Se poi la state valutando per lavoro, allora diventa ancora più fondamentale analizzare il TCO (Total Cost of Ownership), ovvero quanto ci costa l'auto includendo tutte le spese. L'elettrica permette di risparmiare rispetto all'equivalente termica grazie e manutenzione ridotta, forti agevolazioni sul bollo e, in uno scenario di efficientamento aziendale con il fotovoltaico, anche sul "carburante" stesso.

Auto elettriche in autostrada: Audi Q4 e-tron

Il viaggio di oggi vede Audi Q4 e-tron Sportback impegnata in un tragitto da Arcore a Verona, un classico "andata e ritorno in giornata" per un appuntamento di lavoro con la solita, piccola, quota di città ed extra-urbano per raggiungere l’ingresso autostradale più vicino alla partenza e per arrivare alla destinazione finale. Stato di carica della batteria alla partenza: 100%.

Il contesto della prova vede una giornata con condizioni meteo variabili. La mattina è di quelle calde, afose, ma con cielo coperto, cosa che permette di limitare la temperatura a 27°. Imposto comunque il climatizzatore in modalità automatica a 23°, temperatura perfetta per non emettere neanche una goccia di sudore e arrivare all’appuntamento con la camicia perfettamente in ordine.

Al ritorno, complice la pioggia, il climatizzatore resta comunque acceso, impostato però sui 21°/22° gradi con il compito di deumidificare l’ambiente per garantire il benessere a bordo, fondamentale quando si trascorre molto tempo in auto, sia per questioni di visibilità, sia per evitare stress termici al corpo (in eccesso o in difetto).

Affronto l’autostrada come mio solito e punto i 130-135 km/h con il cruise control adattivo per scaricare lo stress della guida. Mi accorgo presto, però, che il traffico della A4 tra Milano e Verona è oggi particolarmente complicato e si alternano fasi in cui si viaggia alla massima velocità a rallentamenti, seguiti da accelerazioni più intense per recuperare la velocità di crociera quando il blocco (leggasi: tratto di traffico scorrevole ma limitato a 95/100 km/h) viene meno.

Se da un lato è vero che la media autostradale del tragitto di andata è di 114 km/h, inferiore ai 130 che mi sono posto come obiettivo, dall'altro possiamo comunque ritenere la prova assolutamente realistica perché in tutte le condizioni di traffico ho cercato di essere “il più veloce” (stando nei limiti). Tradotto in termini di guida, significa che ho compensato la velocità media inferiore ai 130 con accelerazioni molto più intense quando superavo il tratto congestionato, consumando di più rispetto ad una guida a velocità più alte ma costante e fluida.

Parto da casa alle 8:42 con l’obiettivo di essere a Verona entro le 10:15. Google Maps conferma che i tempi di percorrenza per la tratta sono in genere di un’ora e mezza in questa fascia oraria. Alle 10:10 arrivo alla meta dopo un'ora e 32 minuti di viaggio alla media di 96 km/h che include anche i tratti fuori dall'autostrada. Consumo medio totale di 18,6 kWh/100 km e, se eliminiamo la città prendendo solo i 126 km da casello a casello, la media autostradale pura è stata di 114 km/h, con consumi di 20,4 kWh/100 km.

Riparto dal mio appuntamento alle 12:35 e arrivo a casa alle 14:16 dopo un’ora e 40 minuti di viaggio. In realtà vanno tolti 7 minuti a causa di due deviazioni per controllare se le colonnine Free-to-X fossero attive nelle aree di servizio di Valtrompia Nord e Brianza Nord e scattare un paio di foto.

Il viaggio di ritorno fa segnare un consumo medio di 22 kWh/100 km e una media leggermente più bassa visto il traffico. La percentuale di batteria all’arrivo era del 16%, in grado di farmi fare altri 50 chilometri in città prima di dover ricaricare.

Andata : 147,4 km, 27,4 kWh consumati

: 147,4 km, 27,4 kWh consumati Ritorno : 147,4 km, 32,4 kWh consumati

: 147,4 km, 32,4 kWh consumati Totale viaggio: circa 295 km, 59,8 kWh

Se avessi ricaricato a destinazione (ricarica lenta) oppure facendo una pausa di 10/15 minuti in stazione di servizio al ritorno (ricarica rapida) sarei arrivato a casa con un’autonomia residua di almeno 150 chilometri reali.

Tra andata e ritorno ho percorso senza ricaricare 295 chilometri totali, con un’andatura assolutamente paragonabile a qualsiasi auto benzina e diesel che ha viaggiato con me su quel tratto di strada e un consumo medio di 20,3 kWh/100 km. Velocità media totale di 93 chilometri orari e climatizzatore sempre acceso.

Potevo ricaricare in autostrada? Dove e come

La risposta è ovviamente sì. Ai fini dell’esperimento non l’ho fatto, ma ecco i due scenari possibili.

Ricarica lenta a destinazione: la Q4 e-tron è rimasta ferma per 2 ore e 25 minuti. Quel tempo mi avrebbe permesso di ricaricarla di almeno 25 kWh, la “benzina” sufficiente per fare più di 100 chilometri ai consumi medi registrati durante il viaggio. Questo con una potenza di ricarica in AC a 11 kW, la stessa che potrei utilizzare a casa grazie alle soluzioni di ricarica domestica offerte da Audi,

Con il mio abbonamento (Travel Plus di Enel X Way, 320 kWh per 99€ al mese) avrei speso 7,7€ alle colonnine pubbliche, pari ad un costo di 6,3€ per 100 chilometri. Il mio vecchio diesel, su quella tratta e con quelle medie, consumava 6/7 litri ogni 100 chilometri, pari ad almeno 11/12€ ai costi odierni). Ed era un'auto molto più piccola e leggera di questa Q4...

Verona è fortunatamente una città tra le più attrezzate in termini di colonnine, con diverse opzioni di ricarica pubblica anche in zone periferiche e con attività pubbliche e alberghi che offrono il servizio di ricarica. Inoltre è circondata da varie stazioni di ricarica veloce.

Ricarica rapida in viaggio: sulla A4 ci sono ad oggi quattro aree di servizio che ospitano le colonnine di Free To X (qui l’elenco completo): Brianza Nord, Brianza Sud, Valtrompia Nord e Valtrompia Sud. Considerato che sono partito da casa con il 100%, quelle in cui avrei potuto fare un rabbocco rapido (davvero il tempo di un caffè per massimo 10/15 minuti) erano Valtrompia Nord e Brianza Nord nel viaggio di ritorno da Verona a Milano. La rete Free To X, peraltro, è integrata nel servizio Audi charging, forte di oltre 38mila punti di ricarica in Italia (il 92% della rete nazionale). In aggiunta, uscendo di pochi chilometri dall'autostrada e optando per il canone Pro di Audi charging, gratuito per un anno dall'acquisto di un modello Audi full electric, avrei potuto attingere energia alle stazioni ultra fast di Ionity ed ewiva a 0,50 €/kWh.

Per curiosità ho fatto un “drive-through” in entrambe le stazioni autostradali volto a controllare se fossero operative (lo erano) e se fossero accessibili: entrambe avevano posti disponibili per la ricarica.

Non posso dirvi con precisione scientifica quanto avrei potuto ricaricare fermandomi 10 minuti, perché la potenza dipende dalle condizioni della batteria, dalla temperatura ambientale e via dicendo. Considerando che mi sarei fermato con la batteria abbondantemente sotto al 50%, dalla mia esperienza posso assicurarvi che avrei recuperato tra i 15 e i 25 kWh, sufficienti a fare un altro centinaio di chilometri.

Domande e risposte

Audi Q4 Sportback e-tron può fare 300 chilometri al giorno in autostrada nel traffico reale? Sì, può farli anche senza ricaricare durante il tragitto o durante la sosta. Voi non fatelo, perché è sempre meglio “far lavorare” l’auto quando è ferma, ma sappiate che i 300 chilometri sono realistici.

Quanta percentuale di batteria resta dopo 300 chilometri di autostrada? La prova è partita con il 100% di batteria e, dopo 295 chilometri, lo stato di carica era dal 16%. Se avessi trovato strada libera i consumi sarebbero saliti. Usando i dati di un viaggio simile fatto con una media di 123 km/h, sarei arrivato a casa con il 5% di batteria senza ricaricare. Possiamo quindi concludere che un viaggio reale di 300 chilometri in autostrada consuma tra l’84% (64,68 kWh) e il 95% (73 kWh) della batteria di una Q4 Sportback s-tron da 77 kWh netti (82 kWh lordi).

Quanto è costato il viaggio andata e ritorno ricaricando a casa? Con una tariffa di 0,25€ / kWh il costo è stato di circa 15€.

Quanto sarebbe costato il viaggio andata/ritorno ricaricando ad una colonnina con abbonamento? Enel X Way ha alzato di recente le tariffe. La più conveniente (prezzo unitario) è oggi la Travel Plus scontata a 99€ al mese per 320 kWh mensili, 0,31€ al kWh. Il viaggio sarebbe quindi costato circa 20€.

Quanti kWh ha la batteria di Audi Q4 e-tron? La batteria della versione 40 e-tron così come delle versioni 45 e 50 e-tron è di 77 kWh netti utilizzabili dall’utente. La differenza è che la 40 e-tron (o Sportback 40 e-tron se volete la versione coupé) ha un solo motore da 150 kW e 204 cv. 45 e-tron quattro e 50 e-tron quattro (e le corrispondenti configurazioni Sportback) hanno due motori e la trazione integrale per un totale di, rispettivamente, 195 kW (265 cv) e 220 kW (299 cv).

Quanto costa Audi Q4 e-tron? La gamma parte da 56.650€ per Q4 40 e-tron con la batteria da 77 kWh e 204 cv. Di serie troviamo cerchi in lega da 19”, proiettori anteriori e posteriori a LED, sedili anteriori riscaldati, monitoraggio della corsia e assistente di sterzata e svolta, impianto audio “Audi Sound System”, volante in pelle multifunzione sportivo, strumentazione digitale, specchietti elettrici e infotainment con touschscreen. Il pacchetto Assistenza Plus, di serie dalla versione intermedia Business, è fortemente consigliato anche per le varianti d'ingresso perché aggiunge i sensori anteriori, la retrocamera, l'assistente al mantenimento della corsia e il cruise control adattivo e costa 1.200€.

Le batterie sono garantite? Cosa succede al fine vita? Il fine vita è un tema di cui parleremo tra molti anni se acquistiamo l'auto oggi perché le batterie sono garantite 8 anni o 160.000 chilometri. Ad ogni modo, Audi ha un programma di riciclo e riutilizzo: nel primo caso si recupera il 90% delle componenti, nel secondo caso la batteria viene utilizzata per altri scopi (ad esempio come accumulatore domestico o industriale) e, poi, viene mandata al riciclo per iniziare una nuova vita.

Produrre le auto elettriche non è sostenibile? Qualsiasi cosa prodotta emette CO2, è il costo dell'industrializzazione. Audi, però, ha già avviato un processo di decarbonizzazione che non abbraccia solo la sua produzione, ma anche l'intera filiera. La gamma elettrica attuale è certificata carbon neutral perché prodotta utilizzando rinnovabili o compensando le emissioni di CO2 ed entro pochissimi mesi, la data prevista è il 2025, tutti gli stabilimenti Audi saranno carbon neutral.