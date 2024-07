Audi Q4 35 e-tron: l’elettrica per i neopatentati

Ascolta ora 00:00 00:00

Un’auto elettrica per i neopatentati. Stiamo parlando di Audi Q4 35 e-tron. Dopo un incremento di potenza, coppia, velocità di ricarica e autonomia per la gamma Audi Q4 e-tron, il best seller elettrico di Audi sia in Italia che a livello globale, la casa automobilistica dei quattro anelli espande ulteriormente la sua gamma di SUV compatti completamente elettrici con l’introduzione della nuova variante d’ingresso 35 e-tron, pensata per essere accessibile anche ai neopatentati. Ecco tutte le caratteristiche.

Potenza massima

Analogamente alle versioni 45 e-tron da 286 CV, le Audi Q4 35 e-tron e Q4 Sportback 35 e-tron offrono la trazione posteriore. Questi modelli dispongono di una potenza massima di 170 CV e una coppia di 310 Nm. Al posteriore, come per gli altri powertrain della gamma, è installato un motore sincrono a magneti permanenti (PSM). La gestione termica, ottimizzata per un basso consumo energetico, impiega componenti innovativi per la lubrificazione degli ingranaggi della trasmissione e il raffreddamento ad acqua della sezione esterna dello statore. Grazie alla batteria con una capacità netta di 52 kWh (55 kWh nominali), l’Audi Q4 35 e-tron e l’Audi Q4 Sportback 35 e-tron vantano un’autonomia massima rispettivamente di 355 e 364 chilometri secondo il ciclo WLTP. La potenza di ricarica in corrente continua (DC) di 145 kW consente di passare dal 10% all'80% di carica in 25 minuti e di recuperare fino a 100 km di autonomia (105 km per la Sportback) in soli 10 minuti.

App store e intelligenza artificiale integrati in vettura

Con l'introduzione delle varianti 35 e-tron, la gamma Audi Q4 e-tron MY25 migliora con un aumento della potenza di ricarica in DC delle versioni 45 e-tron da 145 kW a 175 kW, raggiungendo un'autonomia fino a 577 km WLTP. Viene inoltre integrato un app store che permette di accedere direttamente a app di terze parti come Amazon Music e Spotify tramite l'interfaccia MMI, gestibili anche con comandi vocali. Entro la fine dell'anno, l’assistente vocale sarà potenziato con ChatGPT, consentendo un controllo touchless avanzato per infotainment, navigazione e climatizzazione, aumentando la sicurezza alla guida. ChatGPT sarà disponibile tramite Azure OpenAI Service, integrato nell'applicativo Chat Pro di Cerence Inc. Le Audi Q4 35 e-tron e Q4 Sportback 35 e-tron, prodotte e certificate carbon neutral, offrono dotazioni di pregio già dal primo livello, tra cui cerchi in lega da 19 pollici, sedili riscaldabili, proiettori Full LED, portellone elettrico e strumentazione digitale da 10,25 pollici.

Dalla versione Business includono il pacchetto MMI plus con display touch da 11,6 pollici, Audi connect navigation & infotainment, Audi smartphone interface con app store integrato, phone box per la ricarica induttiva e il Pacchetto Assistenza plus. Le nuove Audi Q4 35 e-tron e Q4 Sportback 35 e-tron sono disponibili presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da 51.100 euro per il SUV e 53.100 euro per la Sportback.