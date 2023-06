Audi Q4 e-tron, il SUV elettrico sfrutterà cristalli riciclati grazie al progetto GlassLoop

Audi punta sempre più sulla sostenibilità grazie nuovi processi produttivi che permettono l’utilizzo di materiali riciclati. La Casa dei quattro anelli è pronta ad adottare sul SUV 100% elettrico, Audi Q4 e-tron, componenti composti al 30% da vetro riciclato, frutto di una speciale lavorazione di cristalli giunti a fine vita.

Il progetto "GlassLoop"

Grazie all’integrazione del futuristico progetto pilota "GlassLoop" nel processo produttivo del SUV elettrico Q4 e-tron, la Casa dei quattro anelli può vantare di essere diventato il primo Costruttore premium al mondo a utilizzare nel settore automotive il cosiddetto “ciclo chiuso del vetro”.

Riciclo ed economia circolare

Fino ad oggi, i cristalli utilizzati sulle auto, come ad esempio parabrezza, finestrini e tetti panoramici, quando arrivavano a fine vita era destinato al “downcycling”, ovvero a utilizzi secondari come la realizzazione di bottiglie o materiali isolanti. Ora però, dopo aver dimostrato che non subiscono nessun abbassamento della qualità, questi cristalli possono trovare nuova vita su automobili fresche di produzione.

La presentazione ufficiale a Berlino

Questo processo di riciclo verrà presentato ufficialmente da Audi sotto i riflettori del Greentech Festival che si svolgerà a Berlino da 14 al 16 giugno e di cui il Costruttore teutonico è socio fondatore sin dal 2020. Stiamo parlando del più importante festival europeo dedicato alle innovazioni sostenibili, inoltre quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 190 espositori e 120 relatori, mentre il pubblico atteso è di oltre 15.000 partecipanti.

Partnership internazionali

il progetto pilota Audi GlassLoop è nato grazie alla collaborazione di partnership internazionali del calibro di Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass e Saint-Gobain Sekurit. Questo progetto ha inoltre sottolineato come il ciclo chiuso dei materiali altamente energivori possa diventare una parte integrante e fondamentale della produzione industriale, dando un incredibile beneficio all’ambiente.

Come funziona il processo

Dopo le prime sperimentazioni sui cristalli dei SUV elettrici Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, il ciclo chiuso del vetro è pronto ad essere integrato nella produzione su larga scala. Entrando nel dettaglio, scopriamo che questo processo avviene tramite la macinazione dei cristalli arrivati a fine vita che successivamente vengono depurati (da residui di colla e altre impurità) e in fine subiscono una trasformazione granulare per poi ricevere una nuova fusione. Tutti i parabrezza della gamma Audi Q4 e-tron potranno usufruire di materiale nell’ordine del 30% del vetro complessivamente utilizzato. Philipp Eder, Project Manager per l’integrazione della Circular Economy nella Supply Chain Audi, ha dichiarato: Riciclando i cristalli automotive giunti a fine vita riduciamo sensibilmente il fabbisogno di materiale primario, in primis sabbia e quarzo.