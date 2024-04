Audi Q6 e-tron, anteprima mondiale alla Milano Design Week

Da dieci anni la Milano Design Week è uno dei feudi di Audi, nel quale il costruttore tedesco propone le sue nuove creature, tempio di creatività e baluardo di tecnologie all'avanguardia. L'Audi House of Progress è l’hub creativo dei quattro anelli, che fino al 28 aprile resterà aperto per tutti i visitatori che sono affascinanti dall'idea di futuro che il grande marchio teutonico ha pensato per la mobilità del domani. Qui, sarà possibile ammirare l’approccio Audi alla ricerca delle zero emissioni, fattore che sta trasformando il Brand in un provider di mobilità a 360° gradi, fornendo assist magnifico alla condivisione delle medesime prerogative alla base della rassegna meneghina. Dulcis in fundo, ci sarà la chance di conoscere dal vivo l'ultima nata: Audi Q6 e-tron, il nuovo punto di riferimento dell'azienda di Ingolstadt.

L'Audi House of Progress si trova in piazza del Quadrilatero e precisamente al Portrait Milano, hotel Lungarno Collection, di proprietà della famiglia Ferragamo. Grazie alla sua posizione ben mirata e al suo doppio ingresso da Corso Venezia 11 e via Sant’Andrea 10, la location rappresenta una destinazione unica che coniuga storia, arte, cultura e stile alla tecnologia. Audi House of Progress sarà accessibile dal 15 al 28 aprile, dalle 10 alle 24, salvo momentanee chiusure in occasione di eventi su invito.

Audi Q6 e-tron: avanguardia della tecnica

Seguendo il famoso claim del marchio "Avanguardia della Tecnica", la nuova Audi Q6 e-tron ne è la perfetta espressione. Il SUV elettrico è il primo modello di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica PPE, si candida a punto di riferimento della categoria per autonomia e potenza di ricarica. Al momento del debutto sono due le proposte di powetrain, rigorosamente a trazione integrale:

Q6 e-tron quattro da 387 CV ;

; SQ6 e-tron quattro da 517 CV in modalità boost.

Grazie alla batteria agli ioni di litio con capacità nominale di 100 kWh, l'autonomia riesce ad spingersi fino ai 625 chilometri (ciclo WLTP) nella versione meno spinta e a 598 chilometri (ciclo WLTP) in quella più pompata. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW è possibile ripristinare sino a 255 chilometri di autonomia in 10 minuti. Valori cui contribuisce la gestione termica predittiva e cui si accompagna la funzione Plug & Charge. Successivamente arriveranno due varianti a trazione posteriore: un powertrain long range e un powertrain d’ingresso.

Audi Q6 e-tron è la prima vettura di serie del Brand a ispirarsi al paradigma stilistico dall’interno all’esterno, introdotto dalle concept della serie sphere, basato sulla caratterizzazione delle linee e dello spazio attorno ai passeggeri e, solo in un secondo momento, delle forme della carrozzeria. L’Audi Digital Stage, che contraddistingue il layout della plancia, si compone del cruscotto digitale Audi virtual cockpit, dell’head-up display con realtà aumentata, del display curvo MMI con tecnologia OLED che abbraccia il guidatore e dello schermo del passeggero anteriore. Un tempio della digitalizzazione al quale dà una mano anche l’inedita architettura elettronica che rende possibile l’applicazione dell’intelligenza artificiale al controllo vocale e l’adozione del sistema operativo Android Automotive OS. Con l’introduzione della seconda generazione dei gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED, il SUV a elettroni porta a un livello inedito la sicurezza individuale e collettiva, il lighting design e l’interazione Car-to-X. Alla firma luminosa attiva, che genera un’inedita scenografia dinamica all’interno dei gruppi ottici, si affianca la funzione di segnalazione della prossimità che integra l’innovativa luce di comunicazione: in caso di pericoli allerta preventivamente gli altri utenti della strada.

Infine, il SUV a elettroni beneficia d’inediti servizi premium volti a rendere sicuro e confortevole l’utilizzo di un’auto full electric. Uno di questi è l'e-tron power on demand, il servizio di “ricarica on demand on location” fornito da E-GAP che ricarica in modalità fast Audi Q6 e-tron durante il lavoro, una cena, un concerto o in qualsiasi momento lo si desideri. L'utente Audi è svincolato dal bisogno di ricercare una colonnina. Nelle città coperte dal servizio, l’operatore di E-GAP interviene con i propri van 100% elettrici, raggiungendo la vettura nel luogo in cui essa si trova e ricaricandola. In caso di lungo viaggio, e assenza di copertura del servizio, entra in gioco e-tron switch, con il quale il cliente di Audi Q6 e-tron può optare per un massimo di 15 giorni all’anno per una vettura ibrida della gamma Audi.

L'installazione Reflaction

L’installazione di questa edizione, realizzata nell’ambito della mostra-evento INTERNI Cross Vision e firmata dallo studio internazionale di design Bjarke Ingels Group, si chiama “Reflaction”. Il nome, crasi di “riflessione” e “azione”, è legato al concetto che le nostre azioni nel mondo riflettono l'essenza stessa della nostra esistenza, conferendo ulteriore profondità concettuale all'installazione. Attraverso una selezione minimalista di elementi, l'area è suddivisa in quattro settori distinti che riflettono sia i principi tematici fondamentali dell'installazione sia gli anelli del logo Audi. Sfruttando le caratteristiche proprie della luce, l'installazione a specchio regala un'immersiva illusione spaziale. Grazie alle pareti specchianti di dimensioni 10 x 1,2 x 8,5 metri, l'ambiente è diviso in quattro settori distinti: Community, Knowledge, Performance e Digital light di Audi.

I quattro spazi offrono ciascuno un'esperienza unica ma complementare e al contempo comunicano l'illusione di una configurazione spaziale circolare. Cuore dell’installazione è l’area Performance, dove due Audi SQ6 e-tron saranno l’espressione massima dei valori del Vorsprung durch Technik Audi.

Qui si riflette l'impegno Audi per l'eccellenza: un anello di auto specchiate, creato dalle riflessioni, consente di esaminare le vetture da otto prospettive diverse, evidenziando la ricerca costante Audi verso direzioni non ancora percorse.