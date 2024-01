Audi Q8 e-tron edition Dakar, l'inarrestabile Suv elettrico dedicato ai rally raid

La Dakar è il simbolo dei rally raid, oltre ad essere una delle gare automobilistiche più affascinanti, dure ed impegnative di tutto il pianeta, nel corso del quale ogni anno tantissimi piloti mettono alla prova le proprie abilità e il proprio coraggio. La Casa dei quattro anelli ha deciso di rendere omaggio a questa iconica competizione realizzando una speciale Audi Q8 e-tron, SUV 100% elettrico, ispirata proprio alla mitica Dakar.

Audi Q8 e-tron edition Dakar, solo 99 esemplari

Battezzata Audi Q8 e-tron edition Dakar e realizzata in soli 99 esemplari, questa speciale vettura esalta il lato avventuroso e inarrestabile del SUV a zero emissioni della Casa tedesca che solitamente siamo abituati a vedere scorrazzare sulle nostre strade e autostrade. Di seguito scopriremo tutte le caratteristiche di questa straordinaria, quanto particolare vettura.

Aspetto aggressivo e avventuroso

Dal punto di vista estetico, la Q8 e-tron edition Dakar è personalizzata con la livrea in nero Mythos con single frame in tinta carrozzeria e sfoggia pellicole decorative che richiamano da vicino il prototipo elettrico con range extender Audi RS Q e-tron, in lizza per la conquista della Dakar 2024. Il look della vettura è impreziosito dalla presenza di portapacchi al tetto, con portata di 40 chilogrammi, implementato da una borsa da esterni con cinghie di fissaggio. Non mancano proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori e i cristalli laterali e il lunotto bruniti. l’impronta a terra della vettura è stata maggiorata di 39 mm grazie all’adozione dei passaruota derivati dall’Audi SQ8 e-tron.

Abitacolo lussuoso e sportivo

All’interno dell’abitacolo troviamo invece il volante sportivo multifunzione, il cielo vettura in nero e la pedaliera in acciaio inox. Spiccano inoltre gli inserti decorativi in alluminio spazzolato opaco e i listelli sottoporta sono anch’essi realizzati in alluminio. Gli interni vantano cuciture in rosso a contrasto, firmate Audi Sport, tappetini con logo edition Dakar e cinture di sicurezza con bordino rosso. Degno di nota il concept digitale dei comandi e della visualizzazione, stuadiato appositamente per questa versione e che si avvale di primo equipaggiamento dell’Audi virtual cockpit plus con risoluzione full HD e dell’head-up display. Quest’ultimo proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza, e dell’inclinometro, infatti la piattaforma elettronica dell’assetto rileva l’angolo d’inclinazione dell’auto e una schermata dell’MMI fornisce al conducente l’informazione in tempo reale. Ricordiamo inoltre che MMI risulta personalizzabile mediante tre temi specifici dedicati ad Audi Q8 e-tron edition Dakar.

Bolide elettrico da oltre 400 CV

Deriva dalla versione Q8 55 e-tron quattro, questa variante “Dakar” sfrutta il medesimo powertrain a zero emissioni con batteria da 114 kWh (106 kWh netti) e la trazione integrale quattro elettrica generata da due motori. Ognuno di questi ultimi è istallato in corrispondenza di ciascun assale e sono in grado di sviluppare una potenza massima di 408 CV e una coppia massima di 664 Nm. Secondo i dati dichiarati, questi valori consentono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di raggiungere una velocità massima autolimitata di 200 km/h. L’autonomia è invece pari a 450 chilometri (ciclo WLTP).

Assetto off-road specifico

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar esalta le sue doti off-ropad grazie all’uso di pneumatici specifici allterrain General Grabber AT3 dalla spalla particolarmente generosa. Come se non bastasse, la vettura può contare su di un incremento di 65 mm dell’altezza dal suolo che avvantaggia le prestazioni in fuoristrada. Ne conseguono una luce minima da terra di 220 millimetri e una profondità di guado di 300 mm. Non passano inosservati i cerchi da 18 pollici e coperture General Grabber AT3 che misurano 265/60, votate all’utilizzo off road e caratterizzate dalla marcatura M+S che ne consente l’impiego in ogni stagione.