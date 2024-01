Audi Italia: un 2023 da leader tra i premium brand

È stato un anno da incorniciare il 2023 per Audi all'interno del mercato italiano. Il Brand tedesco ha impostato le chiave del suo successo grazie alla sicurezza e alla digitalizzazione dei suoi modelli, oltre ad aver rafforzato l’accessibilità alla Casa grazie alla personalizzazione delle formule finanziarie. Il risultato finale parla di 66.936 vetture immatricolate in Italia, che servono ai Quattro Anni per restare al comando della mobilità premium per il quindicesimo anno consecutivo con un market share record del 4,27%.

Un'ascesa continua su varie strade

Oltre ai grandi volumi di vendite ottenuti da Audi, si affianca la dimensione valoriale del costruttore che si concretizza nella riconoscibilità della proposta, fondata su valori quali il design, le prestazioni, il comfort, la sicurezza e la digitalizzazione, oltre che su innovative piattaforme di comunicazione. Il Brand rafforza le relazioni di lungo corso grazie a laboratori concettuali come House of Progress, avamposto fondamentale a Milano in occasione della Design Week, ed H-Farm, piattaforma d’innovazione destinata a soluzioni per l’imprenditoria, formazione e startup, nonché tramite i laboratori territoriali sviluppati mediante i partner montani (Madonna di Campiglio, Alta Badia e Cortina) e il confermato sostegno alla Federazione Italiana Sport Invernali.

Una maggiore accessibilità

Lo straordinario successo di Audi passa anche attraverso il rafforzamento dell’accessibilità del Brand tramite le più variegate formule finanziarie studiate sulle esigenze dell'utente finale. Un approccio sartoriale sottolineato dalla penetrazione dei prodotti finanziari per oltre l’80% dei contratti retail, a dimostrazione della reattività del Marchio alle esigenze di privati e imprese. Non meno importante il consolidamento del noleggio, contraddistinto da una flessibilità di riferimento e arrivato a rappresentare il 43% delle immatricolazioni. Ai prodotti finanziari si affianca il successo di ulteriori strumenti di loyalty quali i servizi after sales, in primis le estensioni di garanzia e i pacchetti di manutenzione.

Il valore residuo di Audi

Il valore residuo, di riferimento per le gamme compatta e media Audi, rappresenta un vantaggio competitivo cui concorre in modo determinante il programma per l’usato garantito Audi Prima Scelta: in crescita del 25% rispetto al 2022. Questo fattore ha un impatto determinante sul mondo delle imprese, arrivate a rappresentare oltre il 63% dell’immatricolato dei quattro anelli: beneficia da un lato di plus quali l’implementazione di ADAS che anticipano la normativa europea, dall’altro della trasparenza nei comportamenti commerciali. Una coerenza che passa attraverso il riconoscimento del valore di pacchetti e dotazioni opzionali e che, unitamente alla digitalizzazione dei servizi after sales, rende Audi il player di riferimento nel mondo business con una quota del 30% del mercato flotte premium.

Una gamma che guarda al domani

Infine Audi, unico Marchio premium al mondo a proporre in Europa un’intera gamma elettrica la cui produzione è certificata carbon neutral, favorisce la trasformazione della catena del valore in un’opportunità per generare efficienza. Alla conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti entro il 2025 si affianca l’interpretazione dell’elettrico quale tecnologia più vantaggiosa per la mobilità del futuro grazie alla superiore efficienza e al minore impatto ambientale. Un approccio che contribuisce alla crescita di oltre il 55% dei volumi della gamma BEV rispetto al 2022. Tra i risultati più importanti del 2023, la gamma Q, espressione del più avanzato concetto di sport utility, raggiunge il 55% di mix.

Il 2024 sarà un altro anno cruciale per la Casa di Ingolstadt, che presenterà molteplici novità, a cominciare dalla nuova Audi Q4 e-tron, nelle Concessionarie nel primo trimestre 2024, e sulla Audi Q6 e-tron, SUV full electric equivalente e prima vettura dei quattro anelli di serie basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata congiuntamente con Porsche. Nel corso dell'annata ci sarà spazio anche per Audi A6 e-tron, declinata anche nella configurazione di carrozzeria Avant, parte integrante del DNA del Brand. Un ulteriore tassello di un’offensiva di prodotto senza precedenti: entro il 2025 Audi introdurrà oltre 20 nuovi modelli, di cui oltre 10 full electric.