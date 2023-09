Audi Q8, l'imponente SUV si rifà il look

Una regina delle strade, uno dei maxi SUV più imponenti in commercio e, adesso, dotato di un look più fresco e moderno. Stiamo parlando dell'Audi Q8 che a metà carriera sfoggia un lifting intelligente e funzionale. Dunque, quali sono le novità proposte dalla nuova creatura di Ingolstadt? Intanto ci sono dei ritocchini esterni collocati nei punti giusti, al pari delle dotazioni che diventano più ricche che in passato. Per quanto riguarda i motori, invece, tutto resta invariato con la conferma dei mild-hybrid e persino dei diesel.

Questione di stile

L'elemento che più caratterizza gli esterni di questo veicolo è la calandra Singleframe ottagonale coi listelli verticali, tutti nuovi. Ovviamente questi inserti sono diversi a seconda dell'allestimento, con una tendenza a essere più aggressivi con le versioni di punta, S ed S Line. Cambia anche il disegno dei terminali di scarico, al pari di quello delle prese d’aria aggiuntive poste nel paraurti anteriore, mentre le luci HD Matrix LED contano su un fascio laser che si attiva oltrepassati i 70 km/h, consentendo di aumentare in modo progressivo la superficie illuminata; ovviamente anche questi sfoggiano un nuovo taglio. Analoga sorte per i gruppi ottici posteriori, caratterizzati per la prima volta dalle luci OLED.

Dentro alla vettura le cose si fanno ancora più coinvolgenti, tanto che l'utente può scegliere fra nove personalizzazioni, alcune delle quali contano su rifiniture in alluminio e in carbonio. Inoltre, per chi ricerca un ambiente ancora più sofisticato e curato debuttano il Sakhir Gold, l’Ascari Blue e il Chili Red, mentre l’infotainment si arricchisce di applicazioni di larga diffusione come Spotify e Amazon Music. Per essere sempre all'ultima moda, anche in fatto di musica. Infine, il Virtual Cockpit accoglie nuove animazioni dedicate agli Adas. Ulteriori applicazioni saranno rese disponibili in un secondo tempo nell'App Store della Casa tedesca.

Audi Q8, motorizzazioni

La gamma motori di questo veicolo può contare sui V6 3.0 turbodiesel 45 TDI da 231 CV e 500 Nm e 50 TDI da 286 CV e 600 Nm, oltre al turbo benzina V6 3.0 55 TFSI da 340 CV e 500 Nm e al V8 4.0 litri da 507 CV e 770 Nm della SQ8 TFSI. Quest'ultima versione è destinata a chi non rinuncia alla corsa, con performance di grido: 0-100 km/h in 4,1 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. Tutti i modelli garantiscono di serie il cambio automatico e la trazione integrale quattro, mentre la SQ8 sfrutta anche le sospensioni pneumatiche Sport, le barre antirollio attive con sistema a 48 Volt, il differenziale sportivo e l'asse posteriore sterzante: alcune di queste dotazioni sono proposte come optional per la altre motorizzazioni. Sbarco nelle concessionarie italiane a partire dal quarto trimestre 2023.