Audi Q8 Sportback e-tron: l'ammiraglia a ruote alte è anche elettrica

Audi Q8 Sportback e-tron è il nuovo modello al vertice della gamma dei SUV elettrici di Audi. Raccoglie l'eredità dell'Audi e-tron, il primo modello 100% elettrico del brand, presentato nel 2018. Si aggiorna nel nome - per conformarsi al resto della gamma attuale - e guadagna alcuni accorgimenti estetici volti a rinfrescarne il design, al pari di un pacco batteria più generoso e più efficiente, così da spingere l'autonomia massima dichiarata fino a ben 600 km. Cresce anche dal punto di vista del comfort e della tecnologia di bordo, offrendo un abitacolo a cinque stelle, isolato dall'esterno e dotato di tutti gli accessori richiesto su un'auto di questo calibro. Nuovi anche gli allestimenti e le motorizzazioni - così come i motori elettrici, di nuova generazione - con trazione integrale quattro di serie per tutte le versioni. Prezzi a partire da 84.400 euro.

Design e dimensioni

Audi Q8 e-tron Sportback cambia il nome ma non le dimensioni, riconfermando i valori precedentemente introdotti con il primo modello. La lunghezza è di ben 4,92 m, per una larghezza di 1,94 m e un’altezza di 1,62. Come da tradizione Audi, con Sportback si definisce il modello la cui silhouette della coda strizza l’occhio al mondo delle coupè. L’estetica è stata leggermente rivista, per donarle nuova vita e un look più moderno. Partendo dal frontale debutta il nuovo logo di Audi, sempre con i quattro anelli ma è privato della cromatura e dell’effetto tridimensionale. È incastonato in una griglia schermata, ad effetto 3D, sormontata da un led che collega i due gruppi ottici, da parte a parte. Questi, dotati di tecnologia Audi Digital Matrix LED, assicurano un fascio luminoso incredibile durante le ore notturne, capaci anche di proiettare messaggi e disegni sull’asfalto per segnalare pericolo o, ad esempio, evidenziare la larghezza dell’auto in caso di lavori in corso.

I cerchi in lega possono arrivare fino a ben 22 pollici a richiesta, come nel nostro caso. Con l’allestimento S Line Edition si ottengono anche paraurti specifici, assetto ribassato e una serie di accorgimenti estetici che aumentano la sportività del design. Nel retro vengono ripresi i fari led che percorrono in larghezza tutto il portellone dell’auto. Sopra ad esso, si trova invece uno spoiler integrato nella linea di coda, che segue le forme del tetto. Essendo realizzata a partire dalla piattaforma MLB Evo, propone delle proporzioni simili a quelle dei modelli endotermici di Audi, senza poter sfruttare a pieno le potenzialità di una piattaforma nativa elettrica. Infatti, il peso è decisamente elevato, fino a 2.550 kg un ordine di marcia. A gravare particolarmente sulla bilancia è ovviamente la nuova batteria, che per le versioni 55 e-tron arriva fino a ben 114 kWh lordi, mentre rimane da 95 kWh per i modelli 50 e-tron.

Interni e tecnologia

L’abitacolo si ispira in tutto e per tutto a quello dei modelli endotermici di alta gamma del costruttore. Troviamo un’elevatissima qualità dei materiali, con tessuto Dinamica in microfibra, pelle Valcona e plastiche morbide ovunque arrivino le mani. Il volante realizzato in pelle traforata è contenuto nelle dimensioni, dedicato ai modelli con allestimento S Line. Oltre ad esso si staglia la strumentazione digitale da 12,3”, con l’Audi Virtual Cockpit di serie per questo esemplare. Al centro della plancia si presentano altri due display, da circa 10” per il sistema multimediale - che integra anche i protocolli per Apple CarPlay e Android Auto wireless – e per la regolazione del clima, nella zona più bassa. Ampissima poi la lista di accessori che possono includere anche il clima automatico quadri-zona, anche per i passeggeri posteriori, così come gli specchietti laterali digitali: un equipaggiamento che spicca più per l’estetica che non per la funziona. Certo, contribuisce ad aumentare l’autonomia di una manciata di chilometri, ma al tempo stesso rende più complesse quelle manovre in cui è richiesta massima visibilità del cerchio posteriore.

Si possono regolare direttamente tramite il display presente sul pannello portiera del conducente, ma personalmente continuo a preferire la soluzione standard con specchio. Non mancano però le telecamere perimetrali a 360 gradi, dall’elevatissima qualità e risoluzione. Purtroppo, alcuni accessori non risultano di serie, come il caricatore wireless del telefono, il sedile riscaldato o la regolazione elettronica, così come l’head-up display e alcuni sistemi ADAS. Infinite poi le possibilità di personalizzazione per gli interni, con molteplici inserti di diversi materiali, per impreziosire la plancia e i pannelli portiera. Da lode lo spazio per i passeggeri posteriori, con ampio margine per gambe e testa, anche per i più alti (grazie al generoso passo tra le ruote di 2,93 m). Il bagagliaio è poi ugualmente spazioso, partendo da una capacità minima di ben 528 litri, utile per accogliere i bagagli di un’intera famiglia in viaggio.

Prova su strada

Sebbene sia basata su una piattaforma endotermica, adattata per l’impiego di una motricità elettrica, Audi Q8 e-tron palesa fin da subito un disarmante livello di comfort. Probabilmente una delle più comode e silenziose auto provate negli ultimi mesi, con una capacità di isolamento dall’esterno davvero eccelsa. I vetri doppi e l’ampio materiale fono assorbente nelle portiere contribuiscono a contenere tutti i rumori provenienti dall’esterno. L’assetto gioca poi un ruolo importante, con le sospensioni a controllo elettronico di serie o, a richiesta, le molle ad aria che consentono una migliore gestione delle importanti masse in gioco. Lo sterzo è poi particolarmente diretto (più incisivo rispetto a prima) e grazie al peso quasi tutto concentrato nella zona bassa della piattaforma, l’auto si mostra agile e sorprendentemente maneggevole nei cambi di direzione. È come se non si percepissero i circa 400 kg extra rispetto ad un suv diesel di pari dimensioni.

La versione 55 e-tron in prova sfrutta un powertrain elettrico composto da due motori, uno per ogni asse, la cui potenza complessiva arriva a ben 408 CV e 664 Nm di coppia. Il sistema è in grado di spostare la vettura con estrema agilità, contrastando alla perfezione l’ingente peso. Lo scatto sullo 0-100 km/h è concluso in soli 6,5 secondi (5,6 con la funzione Boost), fino ad una velocità massima di 200 km/h, limitata elettronicamente. Tuttavia, non è un’auto che invita troppo a correre, preferendo andature rilassate nel più totale comfort. È stata rivista anche la logica di funzionamento della frenata rigenerativa, aumentata nel livello massimo rispetto ai primi modelli e-tron di Audi. Non si arriva ancora ad una vera e propria guida ad un solo pedale, ma soprattutto negli ambienti urbani l’utilizzo del freno è decisamente contenuto. I paddle dietro al volante, assumono così una funzione più significativa rispetto al passato.

Autonomia e ricarica

Con questo nuovo modello, Audi si è concentrata sull’aumentare l’efficienza dei nuovi motori elettrici, al pari della densità energetica delle batterie. Per i modelli di punta come il nostro, in veste 55 e-tron, la batteria può arrivare fino a ben 114 kWh di capacità lorda. Secondo i dati dichiarati, in ciclo WLTP potrebbe percorrere fino a 600 km con un percorso misto. Durante la nostra prova, con circa 11 gradi esterni, siamo riusciti a totalizzare un consumo medio (principalmente in ambito urbano) di circa 24 kWh/100 km, il che porta l’autonomia realmente sfruttabile intorno ai 400 km. Con temperature maggiori e un uso accorto della modalità Efficiency, contiamo che siano raggiungibili anche i 500 km. In autostrada i consumi salgono significativamente fino a 34 kWh/100 km, per un’autonomia teorica prossima ai 300 km.

Parlando di ricarica, la piattaforma a 400 V può beneficiare di ricariche ultra fast fino ad un massimo di 170 kW, 20 in più rispetto a prima, richiedendo circa 30 min per passare dal 10 all’80%. Si può anche richiedere, per circa 600 euro, il secondo bocchettone di ricarica sull’altro lato dell’auto, molto utile considerate le dimensioni della vettura. La ricarica in corrente alternata è di serie da 11 kW, ma per circa 2.000 euro è possibile aggiungere il caricatore di bordo fino a 22 kW, molto consigliato.

Prezzi e allestimenti

Il listino di nuova Audi Q8 Sportback e-tron parte da una base di 84.400 euro in versione 50 quattro con 340 CV e allestimento standard. La versione S line Edition attacca da 90.400 euro, mentre la motorizzazione 55 e-tron quattro da noi provata è disponibile da 94.600 euro. Il veicolo nelle immagini, in veste 55 quattro S Line Edition parte da 100.600 euro ma, con una generosa lista di accessori optional, può arrivare a superare anche i 115 mila euro. Al vertice della gamma poi i modelli SQ8 e-tron, con triplo motore da 508 CV e prezzi a partire da 107.

450 euro.