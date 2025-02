Audi RS6 Avant, l'ultimo ruggito di un mito al passo di addio

L'Audi RS 6 Avant è un’autentica leggenda nel segmento delle auto ad alte prestazioni. Essa combina l'anima di una supercar con la praticità di un veicolo da tutti i giorni, buono per caricare valigie e famiglia al seguito per una tranquilla avventura. Nata nel 2002, questo modello ha attraversato quattro generazioni, evolvendosi costantemente grazie alla trazione integrale quattro, ai motori biturbo a V e all'assetto Dynamic Ride Control. L'attuale versione, serie C8, è disponibile nelle ultime 60 unità per il mercato italiano. Il canto del cigno di un’auto che ha fatto scuola e che prima di congedarsi ha ancora voglia di far sussultare i cuori.

Audi RS6 Avant, alcuni cenni storici

La storia dell'Audi RS 6 inizia all'alba del nuovo millennio, quando quattro GmbH (oggi Audi Sport GmbH) decise di affidare ad Audi A6 (C5) una rivisitazione sportiva. L'obiettivo era aggiungere potenza e sportività, migliorando motore, assetto, trasmissione e design. La prima generazione, lanciata nel 2002, era equipaggiata con un motore V8 4.2 biturbo, sviluppato in Inghilterra da Cosworth, capace di erogare 450 CV e 560 Nm di coppia. Per adattare questo propulsore, fu necessario ridisegnare l'avantreno dell'auto, a testimonianza di un progetto ambizioso ma ritenuto fondamentale per la crescita del marchio. Inoltre, questa versione abbandonò il cambio manuale in favore di una trasmissione automatica a cinque rapporti, per raggiungere delle performance ancora più audaci: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, un grande risultato per oggi ma un assoluto primato per l’epoca. Senza dimenticare che l'assetto Dynamic Ride Control (DRC) garantiva una guida stabile e agile. Negli ultimi mesi di produzione, la versione "plus" raggiunse i 480 CV e una velocità massima di 280 km/h.

La seconda generazione introdusse un motore V10 5.0 biturbo da 580 CV e 650 Nm di coppia. Questo propulsore, più potente persino della supercar Audi R8 dell'epoca, consentiva un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi (4,5 per la berlina) e una velocità massima di oltre 300 km/h. L'impianto frenante fu potenziato con dischi carboceramici, e l'assetto DRC offriva tre diverse regolazioni. Come la prima generazione, gli esemplari furono rifiniti a mano dagli specialisti di quattro GmbH.

Nel 2013, Audi abbandonò il V10 biturbo per un V8 4.0 biturbo, più piccolo ma più efficiente. La carrozzeria berlina uscì di scena, sostituita negli USA dall'Audi RS 7 Sportback. Nonostante le critiche iniziali, questa generazione si rivelò un successo grazie alla riduzione del peso di 120 kg e a una migliore distribuzione delle masse. Con 560 CV e 700 Nm di coppia, accelerava da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con consumi ridotti del 30% grazie alla tecnologia COD (cylinder on demand). Le sospensioni pneumatiche adattive e l'assetto ribassato migliorarono sia l'handling che il comfort. La versione Performance raggiunse i 605 CV e 750 Nm.

Ai giorni nostri

L'attuale generazione, presentata per la prima volta nel 2019, è equipaggiata con un motore V8 4.0 biturbo da 600 CV e 800 Nm, con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt per una maggiore efficienza e super performance: accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. La trazione integrale quattro ripartisce la coppia in modo variabile tra avantreno e retrotreno, mentre lo sterzo integrale dinamico migliora l'agilità a bassa velocità e la stabilità ad alta velocità.. La carrozzeria presenta componenti specifici RS, con un'impronta a terra più ampia di 80 mm. La variante Performance, introdotta nel 2023, eroga 630 CV e 850 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

L'apice della gamma è rappresentato dall'Audi RS 6 Avant GT, ispirata alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989. Questa edizione speciale condivide i plus tecnici della variante performance, aggiungendo sospensioni specifiche, differenziale posteriore sportivo dalla taratura dedicata e ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. Più leggera rispetto agli altri modelli, grazie all'uso di carbonio per cofano e paraurti, l'RS 6 Avant GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, rendendola l'RS 6 più veloce di sempre. La produzione avviene in parte a Neckarsulm e viene completata nel sito carbon neutral Böllinger Höfe da un team di specialisti.

Tecnologia e design: un connubio perfetto

L'Audi RS 6 Avant C8 incorpora diverse tecnologie all'avanguardia:

sistema mild-hybrid a 48 Volt : aumenta l'efficienza del motore V8 biturbo;

: aumenta l'efficienza del motore V8 biturbo; trazione integrale permanente quattro: distribuisce la coppia in modo variabile per una trazione ottimale;

sterzo integrale dinamico: migliora l'agilità e la stabilità;

assetto Dynamic Ride Control (DRC) : (optional) ottimizza la dinamica di guida;

: (optional) ottimizza la dinamica di guida; sospensioni pneumatiche adattive: (standard) offrono un equilibrio tra comfort e sportività.

Il design esterno è aggressivo e distintivo, con componenti specifici RS e un'impronta a terra più ampia. I cerchi possono raggiungere i 22 pollici, e i gruppi ottici sono disponibili con tecnologia LED Audi Matrix HD con luce laser. L'Audi RS 6 Avant GT si distingue per il portellone ridisegnato, l'estrattore di derivazione racing e lo spoiler generoso. L'abitacolo, invece, offre sedili a guscio in carbonio e finiture esclusive.

Le prestazioni dell'Audi RS 6 Avant sono da vera supercar:

Audi RS 6 Avant: 0-100 km/h in 3,6 secondi.

Audi RS 6 Avant Performance: 0-100 km/h in 3,4 secondi.

Audi RS 6 Avant GT: 0-100 km/h in 3,3 secondi.

Tutte le versioni raggiungono una velocità massima di oltre 300 km/h. L'Audi RS 6 Avant continua a evolversi, spingendo al limite le prestazioni senza compromettere la fruibilità quotidiana.

Con l'edizione limitata GT, Audi celebra un'icona che ha saputo conquistare gli appassionati di tutto il mondo. Le ultime 60 unità destinate al mercato italiano rappresentano un'occasione unica per possedere un pezzo di storia dell'automobilismo.