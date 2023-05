Auto che consumano meno: 8 modelli da scegliere nel 2023

Il caro carburante è una preoccupazione per moltissimi automobilisti, che per risparmiare qualche spicciolo alla pompa di benzina farebbero di tutto. Una buona soluzione è quella di virare verso una vettura che sappia aiutare in modo sostanziale a tenere sotto controllo questa voce. Dunque, vediamo quali sono le auto che consumano di meno nel panorama automobilistico del 2023. Sicuramente ci sono delle sorprese.

Seat Ibiza e Skoda Scala 1.0 TGI da 90 CV

Al vertice della classifica troviamo due "cugine"; perché Seat Ibiza e Skoda Scala appartengono allo stesso Gruppo Volkswagen e condividono molti elementi in comune. Uno su tutti? Il motore. Si tratta in entrambi i casi del 1.0 TGI, dunque, benzina-metano da 90 CV. Non sarà un fulmine di guerra, ma i consumi dichiarati sono di 3,5 litri ogni 100 km. Sicuramente un bell'andare, anche se i prezzi del metano, odiernamente, non fanno tanto sorridere. Dati alla mano, tuttavia, sono queste due auto a guadagnare la palma delle più parche del 2023.

Prezzo Seat Ibiza a partire da 19.000 euro;

Prezzo Skoda Scala a partire da 23.700 euro.

Toyota Yaris e Mazda 2

Piccole, compatte, buone in città quanto abili nei percorsi extraurbani. La Toyota Yaris e la Mazda 2 hanno la stessa piattaforma in comune e anche il medesimo motore, che si rivela un campione nei consumi bassi. Il propulsore hybrid da 116 CV che possiamo trovare sotto al cofano delle due nipponiche garantisce una media di 3,8 litri di benzina ogni 100 km e, tra le non bifuel, sono loro le due macchine più attente ai consumi che si possano trovare in circolazione.

Prezzo Toyota Yaris a partire da 20.150 euro;

Prezzo Mazda 2 a partire da 19.900 euro.

Peugeot 208 e Citroen C3

Il podio delle proposte più parsimoniose con il carburante spetta ad altre due francesi che, come nei casi precedenti, condividono lo stesso motore. Nella fattispecie parliamo del 1.5 turbodiesel da 100 CV, che permette tanto alla Peugeot 208 (auto più venduta d'Europa nel 2022) quanto alla Citroen C3 di permettere una media di consumo di 4 litri ogni 100 km, che equivalgono a 25 chilometri con un litro. Decisamente un ottimo risultato.

Prezzo Peugeot 208 a partire da 19.470 euro ;

; Prezzo Citroen C3 a partire da 18.200 euro.

Auto che consumano di meno: Volkswagen Golf

Icona immarcescibile, la Volkswagen Golf è la regina delle berline compatte che, nonostante un evidente calo di appeal, ha ancora molte cartucce da sparare e una di queste risponde alla voce bassi consumi. La tedesca grazie al motore turbodiesel da 2.0 litri e 116 CV di potenza è in grado di ottenere un 4,2 litri ogni 100 km nel misto. Un risultato veramente buono, che peggiora di pochissimo nella declinazione a 150 CV.

Prezzo Volkswagen Golf a partire da 29.400 euro.

Fiat Tipo

Rientra in questa classifica anche la Fiat Tipo, la segmento C del marchio italiano che per merito della sua motorizzazione da 1.3 litri da 95 CV turbodiesel offre dei consumi molto bassi: appena 4,3 litri ogni 100 chilometri. In questo modo la Tipo, già possiede un prezzo di listino molto basso, si conferma un'auto economica a tutto tondo. Un'ottima proposta per chi ricerca un affare a buon mercato.