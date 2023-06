Auto, cosa controllare prima di mettersi in viaggio: 8 check da non sottovalutare

Si avvicina a grandi falcate quel periodo dell'anno in cui gli italiani si mettono in marcia, verso le mete vacanziere, scegliendo l'automobile come fedele mezzo di trasporto. Una scelta comprensibile, pratica e utile per trasferire la propria casa, compresa la famiglia intera, al mare o in montagna. Per affrontare, però, un lungo viaggio su strada bisogna che la propria macchina sia in condizioni ottimali per non incappare in qualcosa di spiacevole, o peggio. Dunque, vediamo quali sono i check da effettuare prima di decidere di affrontare tanti chilometri su gomma.

I check prima di un lungo viaggio