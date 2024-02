Auto a GPL 2024: ecco le cinque più economiche con i nuovi incentivi

IL GPL (Gas Petrolio Liquefatto) è uno dei carburanti più amati in Italia, per via soprattutto dell’economicità alla pompa e per l’ottimo rapporto qualità prezzo dei modelli che ne sono provvisti. Dopo un boom iniziale di circa 10/15 anni fa, i costruttori hanno iniziato a limitare le motorizzazioni e, addirittura, altri hanno scelto di eliminare dal commercio quei modelli che proponevano una variante a GPL. Altri invece hanno scelto di continuare a proporre, soprattutto nel nostro paese, piccole citycar o auto molto accessibili con questa alimentazione che, ovviamente, continua a riscuotere un notevole successo.

Basti pensare che con circa 21 euro è possibile effettuare un pieno medio di GPL da circa 30 litri, con i quali non è impossibile superare anche i 400 km, a seconda dei diversi modelli. Alcuni costruttori hanno scelto di sviluppare motori GPL Turbo (come Renault, Dacia, Nissan) altri invece hanno optato per motori più semplici, con 4 o tre cilindri aspirati. La costante è però il cambio manuale. È infatti difficile trovare dei modelli con cambio automatico alimentati a GPL. Grazie ai nuovi incentivi statali – la nuova tranche, quella in vigore da marzo 2024 - è anche possibile ottenere un ulteriore sconto da 1.500 a 3.000 euro a seconda dell’omologazione del veicolo che si intende rottamare: 1.500 euro in caso di un veicolo Euro 4, 2.000 euro in caso di un veicolo Euro 3 ed infine 3.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1 e 2.

1. Dacia Sandero

Al gradino più alto del podio non poteva non posizionarsi Dacia Sandero. Due le carrozzerie disponibili, Streetway (quella più bassa e semplice) oppure Stepway (quella più ricercata, alta da terra ed equipaggiata). Rimane tra le auto più economiche anche con il GPL, che da sempre ha assicurato un grande vantaggio per i clienti del brand. È dotata dell’1.0 3 cilindri turbo da ben 101 CV, abbinato di serie ad un cambio a cinque o sei marce (quest’ultimo solo per la versione Stepway). Il listino parte da una base di 14.750 euro in allestimento Essential, con un equipaggiamento piuttosto scarno, mentre al vertice si posiziona la versione Stepway Extreme Up, a 18.400 euro. Con gli sconti degli incentivi, si può partire da un prezzo minimo di soli 11.750 euro.

2. Mitsubishi SpaceStar

Si passa poi alla piccola citycar del marchio giapponese,con soli 3,85 m di lunghezza, non molto diffusa in Italia. Piccola, compatta e utilissima nei ristretti spazi cittadini, offre un equipaggiamento semplice ma completo, con aria condizionata, computer di bordo, cerchi da 15” e altri accessori utili. È equipaggiata con l’1.2 3 cilindri aspirato da soli 71 CV, abbinato ad un cambio manuale a cinque marce. Il listino è decisamente contenuto, a partire da soli 17.150 euro, ai quali sono da sottrarre le cifre già citate in fase di apertura, in caso di una rottamazione di un veicolo inferiore ad Euro 4 di omologazione. Il prezzo minimo può così scendere fino a 14.150 euro.

3. Kia Picanto

Si passa poi ad un’altra citycar ultra compatta del marchio coreano, la famosa Kia Picanto. È davvero ridotta nelle dimensioni, con soli 3,60 metri di lunghezza, una delle più contenute dopo la celebre Smart. Da poco rinnovata nell’estetica, offre un design aggressivo e moderno, corredato da un equipaggiamento di tutto rispetto, sicuramente più ricco e completo delle competitor. Sfrutta un piccolo 1.0 3 cilindri aspirato da soli 65 CV, abbinato ad un cambio manuale. Una modesta potenza che però si abbina bene con il peso davvero basso del modello, di poco sopra ai 1.000 kg. Il listino parte da una base di 17.350 euro.

4. Dacia Jogger

Saliamo nelle dimensioni tornando in casa Dacia, con la nuovissima Jogger. Si tratta di una vettura familiare per eccellenza, con ben 4,55 metri di lunghezza e un telaio in realtà condiviso con Duster ma anche con la Renault Clio. Può ospitare fino a sette passeggeri, a richiesta e all’interno palesa un grandissimo spazio, nonché abitabilità. È disponibile a benzina, ibrida o anche GPL, che sfrutta il già citato 1.0 3 cilindri turbo da 101 CV abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti. Il listino di nuova Dacia Jogger parte da una base di 18.100 euro per la versione Essential GPL a cinque posti. In questo modo, in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0,1 o 2, si può ribassare il prezzo fino a soli 15.100 euro.

5.Dacia Duster

Terminiamo infine con la celebre Dacia Duster, l’ennesima vettura del costruttore rumeno, nonché la suv straniera più amata in Italia. Da sempre molto aggressiva per ciò che riguarda i prezzi, non poteva mancare in questa classifica. Anche lei dispone del già citato 1.0 3 cilindri turbo da 101 CV e cambio manuale a sei marce, con la sola trazione anteriore. Potrebbe però darsi che con la prossima generazione, arrivi anche il cambio automatico a supporto della motorizzazione GPL. Sempre in allestimento Essential, presenta un prezzo di partenza di soli 18.500 euro.