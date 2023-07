Le auto più rubate in Italia: la classifica

I dati sono sconcertanti. In Italia nel 2022 c'è stata un'ondata di furti auto come non si vedeva da tempo, infatti - come riportato dal dossier di LoJack Italia - sono state oltre 123.000 le vetture rubate lungo lo Stivale, che equivalgono a un incremento del 18% rispetto al 2021. Tutte le categorie di veicoli sono stati coinvolte, dalle utilitarie alle berline, passando per SUV e crossover. A far sì che lo scenario risulti ancora più preoccupante è il tasso di recupero che resta fermo al 40%, a dimostrazione di come l'attività criminale operante in questo settore sia una centrale di smercio e/o di smontaggio dei veicoli sottratti e, di pari passo, la lotta tra forze dell’ordine e la criminalità sia una battaglia che si snoda sul tempo che trascorre tra l’episodio e la denuncia, e sulla tecnologia dei dispositivi a bordo del veicolo, così come su quella utilizzata dai ladri. Sono stati 73.465 veicoli i veicoli spariti nel nulla lo scorso anno.

“Il business dei furti è tornato a farsi sentire in modo deciso nel nostro Paese”, ha osservato Massimo Ghenzer, Presidente di LoJack Italia, “Non assistevamo a un tasso di crescita così significativo, anno su anno, da molto tempo. Lo scorso anno 73.465 veicoli sono spariti nel nulla. Due curiosità: secondo nostre stime, i ladri d’auto si muovono principalmente di notte (nel 65% dei casi), quasi sempre nei giorni lavorativi della settimana (nel 90% dei casi); non è vero che a essere rubate sono soprattutto le auto appena comprate. Le vetture mantengono un appeal per i ladri praticamente inalterato nei primi 3-4 anni, per poi iniziare a scendere sensibilmente dal 5 anno in poi. Per evitare di restare vittima della seconda violazione più temuta dagli italiani (dopo il furto in casa), soprattutto in alcune aree del Paese è necessario tutelarsi dotandosi di dispositivi hi-tech in grado di garantire maggiori chance di rilevamento e recupero dell’auto dopo il furto. Solo un intervento rapido ed efficace può ridurre le possibilità che del veicolo si perdano le tracce per sempre. Grazie alla nostra tecnologia e a un team di esperti che supporta sul campo le Forze dell’Ordine nella ricerca oggi possiamo contare su percentuali di recupero doppie rispetto a quelle del mercato. I veicoli equipaggiati con LoJack vengono ritrovati in 8 casi su 10, il doppio della media nazionale di recupero”.

Le auto più rubate in Italia

Auto di grande diffusione, di trasversale popolarità lungo le strade del Paese. Non deve stupire che nei primi posti di questa poco lusinghiera classifica ci siano le vetture più vendute in Italia nel corso degli ultimi anni. Di seguito vi segnaliamo le più rubate del 2022:

Fiat Panda (11.942 sottrazioni) Fiat 500 (8.698) Fiat Punto (5.444) Lancia Ypsilon (3.918) Alfa Romeo Giulietta (1.658) Volkswagen Golf (1.427) Smart ForTwo (1.408) Renault Clio (1.388) Ford Fiesta (1.157) Opel Corsa (910)

Nella categoria SUV spiccano Nissan Qashqai, Land Rover Evoque, Hyundai Tucson e Toyota RAV4. I ladri dopo la sottrazione indebita, instradano questi mezzi lungo le redditizie rotte dell‘Est Europa o del Nord Africa dove vengono rivenduti.

Le regioni maglia nera

L’incremento dei furti di autoveicoli è distribuito quasi omogeneamente su tutta la Penisola, anche se alcune aree sono oltre la soglia di guardia. Il primato negativo va alla Campania, con 24.000 furti, seguita dal Lazio con 15.000 episodi. In crescita anche la performance della Puglia (+17%), che con 14.951 siede al terzo gradino del podio. Quarto posto per la Sicilia (12.638 casi e +37% sull’anno precedente) e quinto per la Lombardia (8.508).

In queste cinque Regioni si verificano 75mila furti complessivi. La Puglia si rivela un caso particolare perché, nelle sue campagne, ospita un significativo e imprecisato numero di centrali di smontaggio di vetture rubate in grado, nel giro di una notte, di cannibalizzare una vettura e renderla quindi introvabile alle Forze dell’Ordine. Il Lazio è, invece, la zona in cui gli autoveicoli, una volta sottratti, fanno più difficilmente ritorno a casa: meno di 1 su 3 (il 32%).