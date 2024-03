Automobili Lamborghini: arriva un nuovo logo, a vent'anni dall'ultimo

Per rinnovarsi si passa anche dai meri dettagli. Il logo di un'azienda, però, non può essere definito un semplice orpello, ma una parte cruciale, al pari di un biglietto da visita. Automobili Lamborghini ha deciso di dare una rinfrescata alla propria immagine e presenta un nuovo logo, che resta comunque molto fedele alla tradizione. A distanza di vent'anni dall'ultimo restyling, l'azienda fondata da Ferruccio Lamborghini e oggi facente parte dell'universo Audi, sfoggia uno stemma ristilizzato per affrontare le sfide del domani.

Nuovo logo in vista dell'elettrificazione

Lamborghini è un tempio delle emozioni, delle performance e dell'adrenalina trasmessa da motori ruggenti e possenti. Il futuro, anche per la Casa del Toro, transita dall'elettrificazione. In vista di questo passaggio epocale, anche lo stemma si adegua. Il nuovo logo si ispira all'iconico scudetto che da sempre capeggia sulle fuoriserie di Sant'Agata Bolognese, nel quale lo sfondo nero incorpora il leggendario toro, sormontato dalla scritta "Lamborghini" e contornato da una linea continua del medesimo colore.

Il vecchio logo Lamborghini

Le differenze con quello precedente sono a prova di maniaco dei dettagli, perché i cambiamenti risiedono soprattutto nell'uso dei colori. Vengono riconfermati infatti il bianco e il nero come gradazioni primarie, che simboleggiano la pura identità del marchio, mentre il giallo, insieme all'introduzione della tonalità oro, viene usato come colore d’accento. Questa moderna versione del logo rappresenta nel migliore dei modi l’identità distintiva dell’azienda. Inoltre, l'iconico toro al centro della scena, simbolo distintivo di Automobili Lamborghini, subisce un'importante trasformazione: vivrà singolarmente sui touchpoint digitali dell’azienda, separato dal classico scudo per conferirgli un'importanza ancora maggiore. È la prima volta nella storia del Brand. Per vederlo poggiato su un nuovo modello, molto probabilmente, dovremo attendere l'erede della Huracan o la nuova versione plug-in hybrid del SUV Urus.

Lamborghini: cambia anche il font

I cambiamenti riguardano anche il font ufficiale Automobili Lamborghini, che riproduce - in qualche modo - le linee e le spigolosità delle fuoriserie italiane. Questa grafia verrà usata per le comunicazioni ufficiali dell’azienda.

Il restyling include anche un nuovo set di icone, sviluppate in collaborazione con il, che per la prima volta verrà utilizzato e condiviso in maniera uniforme su tutti i touchpoint digitali.