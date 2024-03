Bmw, nel 2023 il miglior risultato operativo di sempre. Ma l'obiettivo è crescere ancora

BMW ha siglato un 2023 da record: il miglior risultato operativo di sempre, 18,4 miliardi di euro, mentre i ricavi in totale sono aumentati del 9% (155 miliardi di euro) Per raggiungere questo tragurdo sono stati necessari dei prodotti di qualità e una forte domanda, che hanno permesso al costruttore bavarese di spingersi dove mai era riuscito a issarsi. L'obiettivo è quello di proseguire su questa strada lastricata di consensi anche nell'anno corrente, puntando soprattutto sui veicoli completamente elettrici (BEV) e i modelli del segmento premium superiore, tra i quali ci sono BMW Serie 7, BMW X7 e la famiglia di Rolls-Royce. La crescita potrebbe essere a doppia cifra.

"Più diventano complesse le condizioni quadro, più è importante attuare una strategia coerente. Di conseguenza, prodotti di qualità e un elevato grado di reattività rimarranno i nostri principali fattori di successo nel 2024. Ciò continuerà a renderci un partner affidabile per clienti, investitori e stakeholder in futuro", ha dichiarato Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG.

Investimenti nelle fabbriche e non solo

Gli investimenti di BMW vertono sulle fabbriche, con la costruzione del sito di Debrecen (Ungheria), e sulle strutture di assemblaggio delle batterie ad alta tensione a Shenyang (Cina), Woodruff (USA), San Luis Potosì (Messico) e Irlbach-Straßkirchen (Bassa Baviera). Con un'ampia espansione presso la fabbrica di Monaco e l'elettrificazione della fabbrica MINI di Oxford, gli investimenti in capitale raggiungeranno il picco nel 2024. Anche la digitalizzazione dell'azienda e dei suoi prodotti richiede una maggiore spesa. Molti capitali, inoltre, saranno indirizzati alla gamma di veicoli, in particolar modo a quelli della Neue Klasse.

"Stiamo investendo nel futuro della nostra azienda come mai prima d'ora. La costruzione e la modernizzazione delle nostre fabbriche e l'espansione pianificata della nostra gamma stanno procedendo rapidamente quest'anno. Le nostre spese per investimenti in capitale e R&S raggiungeranno nuovi livelli. Prevediamo un rapporto di spesa per investimenti in capitale superiore al 6% e un rapporto di spesa per R&S superiore al 5%. Entrambi gli indicatori torneranno poi al loro consueto range strategico. Nonostante questi importanti investimenti nel nostro futuro, puntiamo a un flusso di cassa libero di oltre sei miliardi di euro nel Segmento Automobilistico nel 2024. Questo testimonia la solidità finanziaria del BMW Group", ha dichiarato Walter Mertl, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile Finance. "Continuiamo a concentrarci sulla disciplina dei costi e sulla redditività sostenibile: l'obiettivo a lungo termine del margine EBIT del 8-10% nel Segmento Automobilistico rimane il nostro punto di riferimento".

La crescita dei veicoli BEV

Nel 2023, il BMW Group ha aumentato (+74,2%) le vendite di veicoli completamente elettrici a oltre 375.000 unità. L'azienda ha consegnato significativamente più veicoli completamente elettrici ai clienti rispetto ai suoi diretti concorrenti europei e anche significativamente più di gran parte dei nuovi attori provenienti dall'Asia e dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, le consegne di veicoli con motori a combustione interna sono cresciute nell'anno fino alla fine di febbraio. La forte domanda dei clienti per i modelli del BMW Group, indipendentemente dalla tecnologia di propulsione, combinata all'alto livello di flessibilità e reattività nella catena del valore, sono elementi importanti per il successo dell'azienda. Anche i veicoli con tecnologia plug-in ibrida (PHEV) rimangono una componente essenziale della strategia di elettrificazione del marchio BMW.

A livello aziendale, oltre 560.000 unità elettrificate (BEV + PHEV) sono state già consegnate ai clienti nel 2023. Questo equivale al 22% delle vendite totali del BMW Group. I modelli PHEV, invece, sono serviti a superare il totale di oltre due milioni di veicoli elettrificati (BEV + PHEV) consegnati ai clienti. Circa il 55% di questi veicoli erano PHEV e circa il 45% erano modelli BEV.

BMW: la Neue Klasse

A un solo anno dall'inizio della produzione della Neue Klasse, arriva la BMW Vision Neue Klasse X che porta in dote la filosofia e la tecnologia del Gruppo nella sua massima espressione. Elettrica, digitale e circolare, questi sono i valori alla base di questo modello, che possano essere appaiati da una quarta dimensione: il piacere di guida che costituisce il nucleo del marchio BMW e che passa da una rinnovata tecnologia BMW eDrive. Quest'ultima prevede l'utilizzoo di nuove celle di batteria al litio, ora rotonde, con una densità energetica volumetrica superiore del 20% rispetto alle celle prismatiche utilizzate in precedenza.

In combinazione con il passaggio a un sistema da 800 volt, ciò migliorerà la velocità di ricarica fino al 30%, consentendo ai veicoli di ricaricarsi a sufficienza per un'autonomia di 300 chilometri in soli dieci minuti. La sesta generazione di BMW eDrive offre anche un'autonomia fino al 30% superiore. Per quanto riguarda l'aerodinamica, la BMW Vision Neue Klasse X vanta un nuovo valore di resistenza all'aria impressionante: questo parametro è stata ridotto del 20%, rispetto a un modello comparabile nella gamma attuale. Nuovi design dei pneumatici e un sistema frenante speciale per veicoli completamente elettrici contribuiscono ad aumentare l'efficienza complessiva del veicolo fino al 25%.

Mini e Rolls-Royce: futuro elettrico

I due brand di origine britannica ha un futuro tracciato e sarà elettrico, in modo esclusivo. Intanto si parte con gli ordini della a Rolls-Royce Spectre che si estendono già fino al 2025, mentre la produzione della nuova Mini Countryman è iniziata per la prima volta presso lo stabilimento del BMW Group a Lipsia, dove verrà costruita come modello completamente elettrico e con un motore a combustione interna altamente efficiente.