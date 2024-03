Ecco la Neue Klasse X: il futuro di Bmw

Il futuro di BMW si chiama BMW Vision Neue Klasse X, un SAV (Sports Activity Vehicle) full electric che dall’anno prossimo sarà d’ispirazione alla serie X, e che promette più performance, più efficienza, più innovazione, più divertimento di sempre.

L’abbiamo vista in anteprima agli Media & Stakeholder Days del gruppo BMW a Cascais, in Portogallo, avvolta dal mistero del boarding del brand tedesco, in uno showcase accarezzato dalle onde dell’oceano.

“BMW Vision Neue Klasse X ridefinirà il nostro marchio e vorrà dire guidare ai massimi livelli come mai accaduto prima”, spiega Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di BMW per la parte sviluppo. “Segnerà un nuovo capitolo della nostra storia e sarà dotata di quattro super cervelli tecnologici che le assicureranno una performance dinamica senza precedenti”.

Interni arancione e bianchi realizzati con materiali ecosostenibili, tutti ricavati dalle piante o dalle reti della pesca, volante sportivo squadrato, un display centrale ben visibile da driver e passeggero e con un tunnel centrale che va quasi in picchiata verso il pianale della vettura, la Vision Neue Klasse X si accende di luce naturale per via di una carrozzeria che lascia spazio a vere e proprie vetrate panoramiche aperte, si spera, su strade mozzafiato, dove si potrà utilizzare come colonna sonora una personale sound experience per rendere il viaggio, secondo le intenzioni dei car designer, un’esperienza olistica immersiva. E quando non dovesse bastare ecco la distintiva firma luminosa, posizionata, per farsi ancora più notare, nella griglia anteriore, centralmente in verticale, e che la rende quasi una scultura in movimento, ed ecco gli altri gruppi ottici lineari al Led che l’aiutano, anche nelle notti più buie e tempestose, a guidare verso il futuro.