BMW X3 M50: la più sportiva della famiglia, tra comfort e grinta

Con la nuova generazione della BMW X3, il marchio bavarese evolve profondamente il proprio SUV medio, ridefinendone estetica, contenuti tecnici e personalità. La nuova M50 si posiziona al vertice della gamma, incarnando l’anima più prestazionale del modello: sotto il cofano pulsa un sei cilindri in linea turbo mild hybrid da quasi 400 CV, mentre l’assetto sportivo e la trazione integrale permanente garantiscono una dinamica da sportiva di casa M. In attesa della più potente X3 M che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, abbiamo testato le doti di questo SUV, che ci ha sorpreso per dinamismo e agilità. Prezzi a partire da 91.200 euro.

Esterni e dimensioni: muscoli e modernità

La nuova BMW X3 M50 si distingue sin dal primo sguardo: rispetto alla generazione uscente, le forme si fanno più solide e levigate, con una pulizia stilistica che non rinuncia però alla potenza visiva. Il frontale domina la scena grazie alla nuova griglia a doppio rene maggiorata, con inedite lamelle orizzontali dedicate alla versione M. I fari anteriori sono ora più affilati, con una firma luminosa più sottile e geometrica. Nel complesso, la silhouette si presenta compatta ma muscolosa, con spalle larghe e una coda ben piantata, seppur più allungata rispetto al passato. Gli elementi specifici della M50 sono numerosi: paraurti ridisegnati, specchietti laterali aerodinamici, minigonne e – soprattutto – un estrattore posteriore che incornicia quattro terminali di scarico tondi. I cerchi di serie sono da 20", ma si può optare per soluzioni fino a 21". Le dimensioni restano quelle delle altre versioni della X3: 4.755 mm di lunghezza, 1.920 mm di larghezza, 1.660 mm di altezza e un passo di 2.865 mm, garanzia di un’ottima abitabilità interna e di una certa presenza su strada.

Interni e tecnologia: sportività hi-tech

Salendo a bordo, l’ambiente riflette perfettamente il dualismo della X3 M50: raffinata e moderna, ma al contempo sportiva e coinvolgente. Il protagonista della plancia è il BMW Curved Display, un pannello continuo leggermente orientato verso il guidatore, che combina un quadro strumenti da 12,3” e uno schermo centrale da 14,9” per l’infotainment. Rispetto alla X3 standard, la M50 introduce elementi esclusivi: il volante a tre razze con cuciture tricolore e segno rosso a ore 12, le palette in metallo di dimensioni generose, e dettagli M come le cinture di sicurezza blu e rosse, le grafiche digitali dedicate e l’emblema M nel tunnel centrale. Ottima la qualità percepita, sia nei materiali che negli assemblaggi. Sul piano pratico, il SUV bavarese non delude: il bagagliaio offre 570 litri di capacità, che diventano 1.700 abbattendo gli schienali posteriori. Le sedute posteriori sono poi ampie e ben conformate anche per adulti di alta statura.

Motore e tecnica: sei cilindri e mild hybrid per 398 cavalli

Cuore pulsante della X3 M50 è un classico sei cilindri in linea da 3.0 litri, sovralimentato con tecnologia TwinPower Turbo. Il propulsore eroga 381 CV e 540 Nm di coppia, ma è affiancato da un sistema mild hybrid a 48V capace di fornire ulteriori 18 CV e 200 Nm in determinate situazioni, come le partenze da fermo. Il risultato è una potenza combinata di 398 CV e 580 Nm, trasmessa alle quattro ruote attraverso il noto cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. La trazione integrale xDrive garantisce motricità costante, con ripartizione variabile e regolabile tra i due assi, seppur non così affinata come sui modelli M. Tra le chicche dinamiche spiccano la modalità Boost (attivabile tramite la levetta sinistra dietro il volante, per 9 secondi di extra potenza), il Launch Control e le sospensioni M Sport, irrigidite per offrire maggiore reattività e regolabili elettronicamente, ma. richiesta. L’impianto frenante dedicato, con pinze blu o rosse, completa l’allestimento tecnico.

Prova su strada: comoda viaggiatrice, ma sa graffiare

Su strada la X3 M50 sorprende per equilibrio e versatilità. Nella marcia quotidiana è silenziosa, ben isolata (forse troppo) e piacevolmente comoda: il cambio lavora in scioltezza, il motore gira fluido e l’elettronica si occupa di gestire consumi e recupero energetico. Si posiziona esattamente a metà strada tra una X3 sotto “steroidi” e una versione M, sportiva al punto giusto senza diventare particolarmente estrema. Ma basta affondare il pedale per risvegliare il lato più selvaggio del SUV. Lo 0-100 km/h viene coperto in appena 4,6 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. La spinta del sei cilindri è vigorosa e continua come siamo ormai abituati ai sei cilindri in linea della casa bavarese: il motore appare “grosso”, con una schiena davvero notevole e l’impressione che si ha (considerando anche la massa di quasi due tonnellate) è di avere a che fare con un propulsore decisamente più potente. Stona un po’ la quasi totale assenza di sound dallo scarico, che poco aiuta a coinvolgere nella guida, se non fosse per la sonorità del sei cilindri e degli IconicSounds, ovvero suoni artificiali riprodotti dall’impianto audio della vettura. L’assetto rigido rende la X3 M50 incisiva nelle curve: inserimenti precisi, rollio quasi assente, e un equilibrio dinamico che maschera bene i 2.055 kg di massa. Non appare mai troppo goffa nei cambi di direzione, ma anzi tonica e perfettamente equilibrata. Ottima la sensazione di controllo, complice anche uno sterzo ben tarato e dal peso progressivo, che restituisce però poche sensazioni al conducente a causa di un’assistenza troppo filtrata e artificiosa. Una caratteristica che però ben si sposa con la sua natura da stradista, capace di macinare chilometri con tutto il comfort desiderato.

Consumi e autonomia: razionale, ma non troppo

Come prevedibile, i consumi sono coerenti con le prestazioni e la massa in gioco. BMW dichiara un consumo medio compreso tra 7,7 e 8,3 l/100 km (WLTP), ma nel nostro test – su un percorso di circa 150 km tra città, extraurbano e Autobahn – abbiamo rilevato una media di poco superiore ai 10 km al litro. Un dato accettabile per un SUV da quasi 400 CV, ma da tenere in considerazione per chi percorre molti chilometri. Sorprende però l’elasticità del propulsore, capace di viaggiare anche a velocità ridotte con marce alte, sfruttando l’elevata coppia del sei cilindri. A velocità costante, è anche in grado di superare valori di 14/15 km al litro, confermando l’ottima efficienza dei propulsori mild-hybrid più moderni.

Gamma, dotazioni e prezzo

La nuova BMW X3 M50 è già ordinabile, con un prezzo di listino che parte da 91.200 euro. Di serie troviamo cerchi da 20”, sistema multimediale con BMW Operating System 9, impianto audio Hi-Fi, sistema di navigazione, climatizzatore tri-zona, strumentazione digitale, sedili sportivi e interni specifici M.

Tra gli optional più interessanti segnaliamo i cerchi da 21", l’assetto adattivo M, il tetto panoramico, l’head-up display, l’impianto Harman Kardon, e i pacchetti ADAS avanzati per la guida assistita di livello 2. Un suv completo, su quasi tutti i punti di vista, pensato per chi ricerca comfort, tecnologia e soprattutto prestazioni, con tutto il prestigio che il sei cilindri BMW può assicurare.