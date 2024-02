BMW X7 xDrive 40d, un'auto per il comfort degli amici a quattro zampe

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra BMW e Poldo Dog Couture, il brand italiano specializzato in oggetti e abbigliamento per cani. Gli interni del SUV top di gamma sono stati quindi riadattati dal team creativo di Poldo Dog Couture per poter offrire un'esperienza di comfort a cinque stelle sia per gli occupanti a quattro zampe che per i loro padroni. L’esemplare customizzato da Rossella Barbuto direttore creativo di Poldo Dog Couture e dal suo team è una nuova BMW X7 xDrive 40d.

Il progetto, come ha spiegato la Barbuto, si ispira alla vita all’aperto con una suggestione predominante di un bosco alle prime luci dell’alba. Poldo Dog Couture è una realtà italiana che da sempre realizza prodotti di prima qualità avvalendosi anche dell’artigianalità made in Italyl. In questo caso per realizzare gli interni della BMW X7 Poldo Dog Couture si è avvalsa della maestria di un esperto ebanista. Le modanature e alcune superfici quindi sono state rivestite con il pregiato legno esotico, che si sposa perfettamento con la morbidezza dei rivestimenti in Alcantara, materiale scelto per la sua mano vellutata e le doti pratiche i termini di lavabilità. Nasce così un set da viaggio da installare all’interno del bagagliaio della Bmw X7 dove lo spazio non manca.

Nella struttura in ebano e pelle martellata trovano il loro posto in pratici scomparti tutti gli oggetti utili per la vita di “Fido”. Una coperta 121 x 114 cm in nylon stampato ed Alcantara può essere utilizzta fuori dall’auto o per rivestire il sedile posteriore, idem il cuscino imbottito in ovatta termica, una borraccia per mantenere fresca l'acqua e due ciotole in porcellana, decorate con logo Poldo Dog Couture. Anche l'esterno dell'auto è stata coordinata alla palette “bosco di prima mattina”, la carrozzeria bicolore è verniciata nelle tinte nero lucido e l'esclusiva vernice Bmw Individual Oxford Green. Bella, ma anche sicura, l’allestimento della BMW X7 pensato da Poldo Dog Couture prevede infatti una cintura di sicurezza di 94 cm alla massima estensione (regolabile) realizzata in pelle accoppiata e nastro per far viaggiare il nostro migliore amico in sicurezza. E quando si parcheggia l’auto lo stile della BMW e Poldo Dog Couture lo si può portare a passeggio con un guinzaglio e un collare che seguono le linee e i colori dell’esclusivo allestimento.