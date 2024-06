A bordo della Mitsubishi Asx: ecco la nostra prova

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci asteniamo. Ci asteniamo dalla tiritera, un po’stucchevole, che sta rimbalzando qua e là tanto perché fa figo. La nuova Mitsubishi ASX generazione 2024 è, in pratica, la Captur? Forse? Certo? Però? Gemelle diverse? Separate alla nascita? Ma un bel chissenefrega, no? Quella che abbiamo guidato sui tornanti e le strade strette strette che ci hanno fatto scavallare la salite della Tolfa e poi raggiungere le sponde del lago di Bracciano e poi ancora districarci nell’ordinario caos di una Roma, dove il traffico è solo un’opinione, resta solo e soltanto, almeno per noi, la nuova Mitsubishi ASX anno Domini 2024. Ovvero un B-Suv con prezzi da 24.400 euro e garanzia di 5 anni, che mette sul tavolo del mercato le sue carte migliori con le versioni full hybrid HEV, quella della nostra prova (1.6 da 145 CV) e mild hybrid, ma anche con le motorizzazioni benzina tre cilindri 1.0 da 90 CV, che arrivano a 100 nella versione a Gpl, cucita su misura per il mercato italiano sempre “ghiotto” di questa propulsione.

Ovvio che se la nuova compatta nipponica ha preso forma sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la ASX goda, di conseguenza, delle affinità elettive e tecnologiche del Gruppo, permettendosi di offrire un’ampia gamma di motorizzazioni per soddisfare ogni necessità. Sarebbero tempo e idee sprecate altrimenti. Ma è anche vero che la rinnovata ASX ha e difende una sua propria identità con una calandra caratterizzata da quel “dynamic shield” che le conferisce una buona dose di grinta, accentuata dall’ illuminazione a Led, dal cofano scolpito e dalle prese d’aria basse. Design di distinzione che continua nel profilo laterale, che unisce una silhouette fluida e una variazione di colore tra la carrozzeria e i passaruota e sottoporta, per conferirle un’agile posizione sportiva.

Insomma un B-Suv dalle “spalle larghe” che, salendo a bordo, si rivela luminoso grazie al grande tetto apribile panoramico, largo 69 centimetri, che offre tre opzioni di apertura intermedia. Alla domanda comfort la Mitsubishi ASX 2024 risponde con la panca posteriore che scorre in avanti di 16 centimetri aumentando la capacità del bagagliaio o un maggiore spazio per le gambe. A conti fatti sono 69 litri di capacità di carico in più oltre ai 332 litri standard con i sedili nella posizione anteriore. Ampie anche le altre opzioni di stoccaggio disponibili nell’abitacolo dato che la tasca, il bracciolo centrale e i vani portaoggetti delle portiere offrono oltre 22 litri di spazio. Passo avanti significativo anche sul fronte degli Ada. Tra gli altri cruise control, assistenza intelligente alla velocità, avviso di distanza e lane assist, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’attenzione, sensori posteriori e retrocamera. Non da meno i progressi della connettività con la chiave di volta del sistema di infotainment nello schermo centrale verticale da 10.4 pollici. Uno schermo dall’ottima risoluzione che offre tutte le informazioni necessarie sia che si scelga la replicazione wireless dello smartphone per accedere alle app preferite del conducente sia nella configurazione delle modalità di guida e dell’utilizzo dei servizi di bordo. Tutto ciò grazie a Google Built-in nel sistema di infotainment Smartphone-link display Audio (SDA) che spiana la strada a Google Maps e a Google Play con la collaudata frase di attivazione “Hey Google”. Il sistema di riconoscimento vocale può venire utilizzato per comandare la navigazione, lo streaming multimediale, il telefono e le funzionalità del veicolo.

L’integrazione di una suite completa di servizi connessi è supportata dall’introduzione dell’app mobile My Mitsubishi Motors che “governa” la vettura anche da remoto. Quattro gli allestimenti disponibili per la ASX 2024: Inform, Invite, Intense e Instyle.