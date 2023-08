Bosch, il futuro della mobilità passa da hardware e software: le ultime creazioni all'IAA Mobility 2023

Il domani dell'automotive avrà necessità di confrontarsi con software e hardware intelligenti, che porteranno in dote funzioni innovative per la connettività, l’automazione, la personalizzazione e sistemi di propulsione altamente efficienti. Bosch realizza componenti determinanti, sia hardware sia software, dei veicoli moderni: sistemi frenanti, sterzanti e componenti per la propulsione elettrica, oltre a sensori, computer di bordo e soluzioni software. L’azienda metterà in mostra all’IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera le sue creazioni per una mobilità sicura e sostenibile.

Nel campo degli hardware

Nel settore della mobilità, Bosch offre hardware la cui intelligenza può essere incorporata sia nei componenti stessi sia, per esempio, nei computer centrali dei veicoli. I semiconduttori sono una parte essenziale dei dispositivi tecnologici, che Bosch produce su scala e sui quali investe ricerca e sviluppo, tra i quali spiccano: circuiti integrati, sensori MEMS (sistemi microelettromeccanici), semiconduttori di potenza e moduli di potenza. Per le case automobilistiche che definiscono le architetture elettriche/elettroniche (E/E) dei propri veicoli, Bosch garantisce la possibilità di adattare con precisione l’ambito funzionale dei semiconduttori alla specifica architettura.

I nuovi sensori radar di Bosch consentono funzioni di guida assistita e autonoma ai livelli SAE da 0 a 3. Quest'ultima generazione può contare sull'intelligenza artificiale e su prestazioni migliori nella misurazione della distanza, delle alte velocità e della risoluzione angolare; dunque, è possibile rilevare anche i veicoli a due ruote in modo affidabile in tutto il campo visivo. Alla kermesse di Monaco, Bosch svelerà anche una nuova serie di sensori a ultrasuoni e dei nuovi alloggiamenti per fotocamere.

Per quanto riguarda i computer di nuova generazione, la piattaforma di integrazione dei veicoli abilita i veicoli basati sul software con architetture E/E centralizzate e di zona. Questa soluzione permette l’integrazione funzionale in tutti i domini, come carrozzeria, movimento e comfort. Gli aggiornamenti via etere garantiscono che il software del veicolo sia sempre aggiornato. La piattaforma di integrazione ADAS è, invece, un computer dei veicoli Bosch per il dominio dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Questo potente computer può fornire funzioni di guida assistita e autonoma e parcheggio ai livelli SAE da 0 a 4. Grazie all’architettura modulare e scalabile, la piattaforma può essere adattata alle esigenze specifiche di ciascuna casa automobilistica, inclusa, per esempio, l’integrazione flessibile di software di terze parti. La piattaforma di integrazione cockpit combina in un unico computer le attività di calcolo dei domini infotainment e strumentazione. La piattaforma di integrazione del movimento si concentra sul software applicativo relativo alla sicurezza per il sistema di propulsione, il telaio e lo sterzo. A complemento di questo portafoglio, Bosch offre le ECU di zona, che fungono da collegamento tra i computer dei veicoli e le ECU, i sensori e gli attuatori distribuiti.

Ulteriori innovazioni di Bosch

Bosch sta sviluppando unità termiche flessibili come soluzioni pre-integrate, che, essendo dotate di un numero inferiore di componenti e cavi e prevedendo meno fasi di assemblaggio, riducono lo spazio e il peso di installazione. Il sistema di gestione termica, inoltre, offre ai passeggeri il piacere di una temperatura gradevole all’interno dell’abitacolo, mentre la ventola brushless aumenta il comfort climatico nell’abitacolo.

I sistemi steer-by-wire eliminano il collegamento fisico tra il volante e le ruote di un veicolo, aprendo la strada a nuove possibilità di riprogettazione degli interni. Bosch sta sviluppando questa tecnologia e intende immettere sul mercato sistemi steer-by-wire su scala commerciale entro la metà del decennio.

L’ultima generazione del sistema elettronico di stabilità (ESP) di Bosch è un componente chiave dei moderni sistemi frenanti. In combinazione con il servofreno elettromeccanico, iBooster, garantisce la ridondanza del sistema frenante necessaria durante la guida autonoma, fornisce un elevato grado di dinamica di accumulo della pressione frenante per la frenata automatica di emergenza e migliora l’efficienza del recupero dell’energia frenante nei veicoli ibridi ed elettrici.

Software intelligente

Grazie al software intelligente i veicoli vengono dotati sempre più di nuove funzioni per una maggiore efficienza, sicurezza e comfort. Vediamo quelli che Bosch sta sviluppando in questo periodo:

Rilevamento dell’ambiente circostante come modulo software standalone : la percezione video Bosch è una soluzione puramente software che può essere implementata su vari systems-on-a-chip.

: la percezione video Bosch è una soluzione puramente software che può essere implementata su vari systems-on-a-chip. Sviluppo rapido e affidabile della guida autonoma : Questa soluzione consente di migliorare continuamente le funzioni software per l’assistenza alla guida e la guida autonoma: rende possibile la comunicazione istantanea tra le applicazioni software a una larghezza di banda superiore a 10 gigabyte al secondo (GB/s) senza compromettere la sicurezza. Il comportamento deterministico permette di eseguire virtualmente molte fasi di sviluppo con dati reali registrati. La conferma riproducibile basata su simulazione consente di ridurre il numero dei costosi test drive in condizioni di traffico reali.

Sviluppo rapido e affidabile della guida autonoma: ETAS, la consociata di Bosch, sta lanciando uno speciale middleware come collegamento tra il sistema operativo e le singole applicazioni software del veicolo. Questa soluzione consente di migliorare continuamente le funzioni software per l'assistenza alla guida e la guida autonoma: rende possibile la comunicazione istantanea tra le applicazioni software a una larghezza di banda superiore a 10 gigabyte al secondo (GB/s) senza compromettere la sicurezza. Il comportamento deterministico permette di eseguire virtualmente molte fasi di sviluppo con dati reali registrati. La conferma riproducibile basata su simulazione consente di ridurre il numero dei costosi test drive in condizioni di traffico reali.