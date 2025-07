Brembo celebra 50 anni nelle competizioni con una RCS CORSA CORTA RR in edizione limitata

Mezzo secolo di presenza sulle piste viene celebrato con un’edizione speciale. Brembo presenta la RCS CORSA CORTA RR - Race Replica in una serie limitata di 500 esemplari numerati, arricchiti da dettagli esclusivi e da un design ispirato direttamente al mondo racing. L’azienda bergamasca, punto di riferimento internazionale nella tecnologia frenante, propone questa nuova versione della sua iconica pompa freno in un kit dedicato che comprende anche un serbatoio del fluido freno con tappo in alluminio ricavato dal pieno – entrambi personalizzati con il logo Brembo in color oro – e un polsino copri serbatoio nero con serigrafia dorata, creato ad hoc per il cinquantesimo anniversario.

RCS corsa corta

L’evoluzione della storica RCS Corsa Corta si distingue dalla versione attualmente in commercio per la presenza del perno leva in titanio, lo stesso materiale utilizzato nelle competizioni MotoGP. Tra le personalizzazioni spiccano il logo dorato sul selettore e il numero progressivo inciso al laser sul corpo pompa, a certificare l’unicità della produzione limitata. Realizzata dal pieno in lega di alluminio aeronautico e sottoposta a un trattamento di ossidazione dura, la RCS CORSA CORTA RR trae la propria tecnologia direttamente dalle esperienze di Brembo nei campionati MotoGP e Superbike. Tra le caratteristiche tecniche, spicca la possibilità di regolare il punto di attacco della frenata tramite un selettore a camme, che offre tre modalità (Normal, Sport, Race), pensate per adattarsi a differenti stili di guida e condizioni di utilizzo.

Il sistema RCS

Il sistema RCS (Ratio Click System) consente inoltre di modificare la distribuzione della forza frenante mantenendo inalterate le performance in termini di potenza. Una soluzione tecnica studiata per offrire il massimo feeling e il controllo più preciso della frenata.

La RCS CORSA CORTA RR ha ricevuto il Red Dot Award nel 2023, riconoscimento già ottenuto nel 2019 con il modello precedente, a testimonianza di una continuità nella qualità progettuale e nella cura del design. Il debutto ufficiale è avvenuto nel contesto del Gran Premio del Mugello, tappa iconica della MotoGP, mentre il kit sarà disponibile per il pubblico a partire da luglio 2025.