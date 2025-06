Brembo entra nel mondo delle MTB con Specialized, il freno sempre al comando

Ascolta ora 00:00 00:00

Due eccellenze della performance, una sola direzione: innovare. Brembo debutta nel mondo delle competizioni mountain bike, e lo fa affiancando uno dei team più forti e strutturati del panorama internazionale: Specialized Gravity. È una svolta per il brand italiano, che dopo cinquant’anni di dominio nella frenata per MotoGP, Formula 1 e Superbike, guarda ora ai sentieri in discesa della Coppa del Mondo Downhill.

Il battesimo è fissato: Val di Sole, 20-22 giugno, nel pieno della UCI MTB World Series 2025. Ma la nuova MTB targata Specialized–Brembo sarà visibile anche nel paddock del Mugello, in occasione del GP d’Italia di MotoGP, evento simbolico per una casa che ha fatto della pista la sua casa naturale.

Come nasce il progetto

Il progetto nasce da una visione comune: portare prestazioni e tecnologia ai massimi livelli anche su terreni estremi, dove la frenata non è un dettaglio, ma può fare la differenza tra vincere e cadere. “Non è solo un debutto, è un’estensione della nostra filosofia. Specialized condivide la nostra spinta verso la performance e l’innovazione”, spiega Andrea Paganessi, Brembo Motorcycle COO. “Oggi non ci limitiamo a migliorare la frenata: la stiamo rivoluzionando”.

Parole che trovano eco nella visione di Armin Landgraf, CEO Specialized: “Le gare sono il banco di prova ideale. Brembo porta con sé una storia fatta di prestazioni, sviluppo e risultati. Questa partnership ci permette di alzare l’asticella”.

Il freno secondo Brembo: potenza, modulazione, personalizzazione

Il centro dell’accordo è il nuovo impianto frenante dedicato alle mountain bike gravity: una pompa assiale con pistoncino flottante da 9 mm, tre regolazioni (rapporto, distanza, corsa) e una pinza a quattro pistoni da 18 mm, completamente in alluminio, con isolamento termico. Il tubo in acciaio trecciato assicura precisione e costanza nella frenata, mentre il disco fisso progettato ad hoc con fascia maggiorata garantisce resistenza e gestione termica anche nei tratti più duri. Un impianto pensato per offrire al rider sensazione e sicurezza, senza rinunciare alla personalizzazione: un plus tecnico che può cambiare la corsa.

Öhlins completa il pacchetto

A rafforzare la squadra, c’è Öhlins, marchio svedese specialista delle sospensioni, entrato nel gruppo Brembo a inizio 2025. Già partner storico di Specialized Gravity, oggi rappresenta l’elemento chiave nella sinergia: freni e sospensioni ottimizzati in un unico pacchetto per affrontare al meglio la sfida della downhill moderna.

Con oltre 700 titoli mondiali in 50 anni di corse, Brembo non ha bisogno di presentazioni. Ma l’ingresso nelle MTB rappresenta un territorio inesplorato dove la tecnologia dovrà adattarsi a nuove esigenze: peso contenuto, spazi ristretti, alte temperature e continui sbalzi meccanici. Una sfida in piena regola.

Per Specialized, invece, è un passo strategico: il downhill evolve rapidamente, e servono partner all’altezza. L’alleanza con Brembo punta esattamente a questo: innovare dove le condizioni sono maggiormente difficili, per vincere dove conta di più.