Byd Atto 2, ecco il nuovo SUV compatto pronto per la città

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, presenta la nuova ATTO 2, il SUV compatto 100% elettrico progettato per sgusciare con energia nell'ambiente urbano. Compatto, agile e ricco di tecnologie intelligenti, il neonato prodotto cinese promette di offrire un'esperienza di guida coinvolgente, senza trascurare un'attenzione seria alla sostenibilità e all'innovazione.

Debutto al Salone di Bruxelles

Dopo il debutto sotto ai fari del Bruxelles Motor Show, la prima grande esposizione automobilistica europea del 2025, la BYD ATTO 2 sarà disponibile per l'acquisto a partire da febbraio di quest’anno. Questo modello è rivolto a chi ricerca la posizione di guida rialzata tipica di un SUV, declinata in un formato più maneggevole, ideale per le strade e i parcheggi tipici delle città.

Parlando di numeri, la BYD ATTO 2 sfoggia queste dimensioni, che possono essere qualificate senza affanno come compatte: 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza. Rispetto alla ATTO 3, è 145 mm più corta e 45 mm più stretta. Il passo di 2.620 mm fornisce un buon spazio interno, riducendo al contempo gli sbalzi anteriori e posteriori per migliorare gli angoli di attacco e di uscita.

BYD ATTO 2: il design

La nuova BYD ATTO 2 è una vettura contemporanea, dal design in linea con le tendenze del momento. Questo SUV si distingue per dettagli come: fari full-LED, luci diurne sottili e mascherina elegante, paraurti anteriore dagli angoli netti e dettagli brillanti, oltre a tendine d'aria verticali per migliorare l'efficienza aerodinamica. Le protezioni laterali e la linea del tetto "fluttuante" sottolineano l'altezza e l'agilità del veicolo, mentre i cerchi in lega contribuiscono a fornire un aspetto energico a tutto il pacchetto. Sul retro, uno spoiler sovrasta una barra luminosa a tutta larghezza che mette in comunicazione le luci posteriori a forma di "nodo cinese", simbolo di fortuna infinita. Infine, il paraurti posteriore convesso e i dettagli sulle protezioni inferiori completano un taglio quasi sportivo. La BYD ATTO 2 è disponibile in quattro colori: Climbing Grey (di serie), Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

Interni geometrici e funzionali

L'abitacolo della nuova BYD ATTO 2 si distingue per lo stile geometrico, i materiali premium e la spaziosità. Non mancano superfici imbottite in tutte le aree chiave e maniglie integrate nelle porte e nella console centrale inferiore, per un ambiente nel complesso accogliente e raffinato. Proprio la console centrale include dei portabicchieri, un bracciolo con vano portaoggetti e un elegante selettore di guida a diamante. Presenti i tasti fisici per funzioni chiave come lo sbrinatore del parabrezza, il volume dell'audio e il selettore delle modalità di guida. Il tetto panoramico in vetro inonda l'abitacolo di luce naturale, mentre la piattaforma e-Platform 3.0 di BYD permette di avere un pavimento completamente piatto, offrendo maggiore spazio per i passeggeri posteriori.

Tecnologia Cell-to-Body e batteria Blade

La BYD ATTO 2 è costruita sulla piattaforma e-Platform 3.0 e utilizza la rivoluzionaria tecnologia Cell-to-Body (CTB). Quest'ultima integra la batteria nel telaio del veicolo, migliorando l'imballaggio e la rigidità della carrozzeria. La Batteria Blade, realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), offre sicurezza, durata e prestazioni superiori. Priva di cobalto e nichel, la anche ecologica e sostenibile. La sua resistenza alle temperature estreme e la sua longevità sono garantite da test rigorosi, tra cui il test di penetrazione del chiodo.

Motorizzazione e autonomia

BYD ATTO 2 sarà disponibile con due

opzioni di batteria Blade:

l'edizione standard, con una capacità di 45,1 kWh , offre un'autonomia WLTP di 312 chilometri;

, offre un'autonomia WLTP di 312 chilometri; e una seconda che debutterà con una capacità più grande e un'autonomia estesa.

Entrambe le versioni saranno equipaggiate con un motore anteriore da 130 kW. Maggiori dettagli sulle specifiche e sulla gamma saranno annunciati a febbraio, in concomitanza con il lancio europeo.